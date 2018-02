12 bomen weg in dorpscentrum 08 februari 2018

02u25 0 Waregem De stad Waregem liet twaalf pluimessen kappen op het plein rond de kerk in Desselgem.

Gemeenteraadslid Inge Vandevelde (Groen) vroeg zich dinsdagavond op de raad af of dat wel nodig was, terwijl raadslid Jan Balduck (N-VA) het zelfs over een schande had. "De bomen waren tot 30 jaar oud en (zo goed als) dood", reageerde schepen van Groen Peter Desmet (CD&V). "Hierdoor kraakte vorige zomer een zware tak af, die op een geparkeerde wagen viel. Sommige bomen dreigden ook om te vallen. Hun wortels beschadigden een riolering. We moesten dus wel kappen", aldus Desmet. De twaalf pluimessen zijn vervangen door beuken. De lindes bleven staan. Het wordt wennen voor de dorpelingen. (LPS)