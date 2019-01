10 marktbezoekers winnen actie en rijden kar vol verse waren naar huis Peter Lanssens

08 januari 2019

De zaterdagmarkt in Waregem verhuisde tijdens de eindejaarsperiode van de Markt, waar de ijspiste stond, naar de parking Olm. Om de kopers tot daar te krijgen, was er een actie om ‘goedgevulde winkeltrolleys’ te winnen. Alle vaste marktkramers verdeelden vijf zaterdagen lang lotjes om deel te nemen. De ingevulde loten kwamen vlot binnen. Een onschuldige hand trok nu uit alle inzendingen tien gelukkigen. De winnaars zijn (in willekeurige volgorde) Nic Sengier, Ginette Vandendorpe, Jos Godefrood, Louis Pattyn, Tanja Derudder, Yvette Goeminne, Christ Strobbe, Joke Dejonghe, Etienne Heugens en Conny Vanassche. De winnaars kregen op zaterdag 5 januari hun rijdende kar vol verse producten op de parking Olm, uit handen van het CD&V-stadsbestuur.