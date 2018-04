"Wil Essevee Europees ticket bezorgen" THEO BONGONDA (ZULTE-WAREGEM) WIL ZICH TONEN IN PLAY-OFF 2 JONAS VAN DE VEIRE

14 april 2018

02u45 0 Waregem Voor velen in play-off 2 mag de competitie nú al voorbij zijn. Theo Bongonda daarentegen hoopt met Zulte Waregem zo lang mee te strijden om een Europees ticket. "Die extra week neem ik er dan met plezier bij. (lacht) Ik heb al zes maanden vakantie gehad in Turkije."

VOETBAL PLAY-OFF 2A

"Heeft Moeskroen geen Europese licentie? En ze gaan wellicht niet in beroep?" Theo Bongonda kan nauwelijks geloven dat Les Hurlus, vanavond de tegenstander van Essevee, zelfs bij poulewinst geen barrageduels zullen spelen. De flankaanvaller wil namelijk niet liever. "Ik hoop Essevee een Europees ticket te bezorgen. Die extra week met twee wedstrijden neem ik er dan met plezier bij. (lacht) Ik heb toch al zes maanden vakantie gehad in Turkije."





Bongonda kan er ondertussen om lachen, maar door het verloren halve seizoen bij Trabzonspor - hij kwam er amper 200 minuten in actie - moest de voormalig belofteinternational wel van ver terugknokken. Ziedaar de oorzaak van zijn moeilijke eerste weken aan de Gaverbeek. "Ik heb er veel over gesproken met de coach. Fysiek moest ik me eerst volledig klaarzetten. Dat had tijd nodig. Je kunt niet zomaar plots alle wedstrijden spelen als je ervoor zes maanden niet in actie kwam. Kijk, ik ben nog altijd geen honderd procent, maar voel me wel al een stuk beter dan toen ik hier aankwam."





Zijn doelpunt en assist tegen Waasland-Beveren waren er het mooiste bewijs van. Dat het in een troosteloze play-off 2-match was, deerde Bongonda niet. Al geeft de flankaanvaller - vorig jaar rond dezelfde tijd Europees in actie op Old Trafford - toe dat het wennen is. "Vroeger lag het niveau in België veel hoger. Misschien was mijn mening anders als we in play-off 1 hadden gespeeld. Maar ook in de reguliere competitie was ik bijvoorbeeld in negatieve zin verrast door het niveau van Anderlecht."





Rest de vraag van één miljoen: zien we Bongonda ook volgend seizoen nog in België? "Eerlijk: ik heb geen idee waar mijn toekomst ligt. Alles zal afhangen van de aanbiedingen die ik krijg. Een verlengd verblijf bij Zulte Waregem sluit ik alleszins niet op voorhand uit. Dat ik een hoog prijskaartje heb? (schaterlacht) Ik hoorde het ook."