"Wie zich goed voelt, presteert beter" ION HELPT WERKNEMERS FITTER EN GEZONDER WORDEN JOYCE MESDAG

21 maart 2018

02u44 0 Waregem Bij ION uit Waregem staat gezondheid hoog aangeschreven. Werknemers krijgen er een sporthorloge en loop- en fietskledij. Ook professionele ondersteuning voor wie aan een sportief event deelneemt, is mogelijk.

Projectontwikkelaar ION werd amper 6 jaar opgericht, door CEO Davy Demuynck en zijn twee partners.





Het bedrijf kon de voorbije jaren een opmerkelijke groei realiseren. Er werken intussen al een vijftigtal mensen. Maar de opvallendste eigenschap van het bedrijf is zijn filosofie, waarbij het welzijn van de werknemer centraal staat. Werknemers die aan de slag gaan bij ION, krijgen de kans om -vrijblijvend- een conditietest te ondergaan. Alle werknemers krijgen er een sporthorloge en een wieler- en loopoutfit, zowel voor in de zomer als in de winter. Er worden regelmatig workshops georganiseerd over de middag, onder meer over gezonde voeding. Als een aantal collega's een sportief doel voor ogen heeft, de Spartacusrun, Beatrun of de Dodentocht bijvoorbeeld, dan zorgt het bedrijf voor professionele ondersteuning.





Geen verplichting

CEO Davy Demuynck studeerde licentiaat LO en hij gelooft sterk in het belang van een goede gezondheid. "Als mensen zich goed voelen, dan presteren ze beter, daar ben ik van overtuigd. De werknemers zijn het grootste kapitaal in een bedrijf, als werkgever moet je daar zorg voor dragen."





Er hangt natuurlijk een prijskaartje vast aan alle inspanningen die het bedrijf levert om zijn werknemers fitter te maken. "Je mag niet altijd alles willen meten", zegt Demuynck. "Wij vinden het de investering waard. Werknemers voelen zich goed hier, in die voorbije 6 jaar zijn er nog maar 3 werknemers vertrokken. Ik merk dat onze mensen onze inspanningen appreciëren. We verplichten ook niemand, laat dat duidelijk zijn."'





Snoepen

Soms hebben mensen maar een klein duwtje nodig in de juiste richting. Op de eerste verdieping bij ION staat bijvoorbeeld de snoepkast. Werknemers mogen er zoveel uit eten en drinken als ze willen, gratis. Maar er hangt wél subtiel een A4-tje op de kastdeur om overmatig snoepen te ontmoedigen. Daarop is te lezen dat je een blikje cola pas na 4,8 kilometer lopen hebt afgewerkt. "Het werkt wel, ons briefje. De collega's grijpen sneller naar water, dan naar cola of limonade. We zorgen ook voor gezonde alternatieven: fruitsalade in de zomer, soep in de winter..." Wie al moe wordt bij de gedachte aan sporten alleen al, maar toch graag bij ION wil werken, hoeft niet te wanhopen. "Het is niet zo dat we sollicitanten minder snel zouden aannemen omdat ze niet aan sport doen en ook geen zin hebben om daar verandering in te brengen. Iedereen doet nog altijd waar hij zin in heeft."