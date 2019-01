“We laten Hemelvaart niét doodbloeden” Directie scholengemeenschap Sint-Paulus reageert op klacht lerarenkorps Peter Lanssens

24 januari 2019

18u24 0 Waregem De onrust rond de hervorming van scholengemeenschap Sint-Paulus blijft. “Het klopt niét dat we het Heilig-Hartcollege laten ‘boomen’ en Hemelvaart laten doodbloeden”, zegt coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie. Zijn woorden maken geen indruk in Hemelvaart. “Het stoort ons vooral dat leerlingen en ouders niet genoeg betrokken worden”, zegt leerkracht Mattias Vandenhaute.

Sint-Paulus – goed voor 6.200 leerlingen en 950 personeelsleden in campussen Heilig-Hartcollege, Hemelvaart, Vibso, VTI en Aleydis in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem - wil één visie en naam uitdragen. Dat herhaalden coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie en algemeen directeur Hilde Van Der Donckt deze namiddag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Ze vragen de protesterende leerkrachten, het zit Hemelvaart dwars dat alle richtingen met Latijn en Grieks in vanaf 2021-2022 (tweede en derde graad) naar het College trekken, om naar het bredere plaatje te kijken. “Hemelvaart krijgt vanaf volgend schooljaar Maatschappij en Welzijn, wat bij Humane Wetenschappen aansluit, waardoor je die opleiding over de hele breedte kan uitrollen en praktijkgerichter maken”, zegt Noreillie. “Om het eenvoudig uit te leggen: we zitten met drie centrumscholen in Waregem, die we elk een unieke opleiding geven om niet met een dubbel aanbod te zitten. Dat is Maatschappij en Welzijn voor Hemelvaart, STEM (science, technology, engineering en mathematics, red.) voor VTI en Latijn en Grieks voor het College. Stop met denken volgens de werkwijze ‘ik en mijn school’. We garanderen zo net stabiliteit voor onze personeelsleden en een ruimer en duidelijker aanbod voor de leerlingen.”

Wat met Bedrijfswetenschappen?

In Hemelvaart is er ook op het volgende kritiek: het College krijgt vanaf schooljaar 2021-2022 in de tweede graad het op verder studeren gerichte Bedrijfswetenschappen, terwijl Hemelvaart ‘maar’ het meer op de arbeidsmarkt gerichte Bedrijf & Organisatie krijgt. “De manier waarop ligt nog niet vast omdat nog niet alle details bekend zijn en we het nog verder verfijnen. Dat punt wordt dus verder besproken. Ik herhaal dat er wél inspraak is. En ik herhaal dat we de vinger aan de pols houden. Als er problemen opduiken, grijpen we meteen in”, aldus Noreillie.

Protest in het zwart

In Hemelvaart zijn ze allesbehalve overtuigd. 151 van de 191 leerkrachten dienden een klacht in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) omdat ze vinden dat er niét genoeg inspraak is. “We zijn niet tegen verandering, maar het moet door iedereen gedragen zijn. Dat is niet zo”, reageert leerkracht Mattias Vandenhaute. “Correcte inspraak is decretaal verplicht. Zo staat het onderwijs van vandaag vooral in het teken van leerlingen en hun ouders. Het is absurd dat die amper betrokken zijn. Want net door hen te betrekken, kan je angst en frustratie wegnemen”, aldus Vandenhaute. Over de komst van Maatschappij en Welzijn klinkt het in Hemelvaart dat die richting inderdaad past, maar dat dat bijvoorbeeld ook voor Latijn zo is. Hemelvaart wil een zo breed mogelijke school blijven, met onderlegde leerkrachten. Om die boodschap kracht bij te zetten, zullen in het zwart geklede leerkrachten komende maandag voor aanvang van de lessen een menselijke ketting vormen. Ze roepen de leerlingen op om zich aan te sluiten bij het stil protest en ook in het zwart gekleed naar school te komen.

Sint-Vincentius krijgt ook moderne en handel

Tot slot: omdat Maatschappij en Welzijn naar Hemelvaart komt en Sint-Vincentius in Anzegem op dat vlak het monopolie verliest, krijgt Sint-Vincentius een bredere eerste graad met ook moderne en handel.