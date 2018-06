"We hebben ons leven te danken aan hen" POSTUUM EERBETOON AAN CLEMENT EN AUGUSTA VERPLAETSE-VANDEN BROUCKE MAXIME PETIT

07 juni 2018

02u41 0 Waregem Gisteren kregen Clement en Augusta Verplaetse-Vanden Broucke postuum de titel "Righteous among the Nations" namens de staat Israël. Ze verdienen het ereteken omdat ze 75 jaar geleden het Joodse kind Rudy Menen van de holocaust redden.

Rudy heette eigenlijk Rachmil maar hij mocht die naam omwille van veiligheidsredenen nooit gebruiken. Toen de nazi's zijn familie op de hielen zaten, namen Clement en Auguste uit Nieuwenhove de Jood Rudy onder hun dak. Nochtans had het koppel al zeven kinderen, maar ze oordeelden dat een mondje meer voeden wel zou kunnen.





Rudy kwam in het nieuwe gezin terecht toen hij zeven jaar was. Hij was een welgemanierde jongen en hij zou al snel naar het basisschooltje in Nieuwenhove gaan om Nederlands te leren. Bijna niemand uit Nieuwenhove kende de ware toedracht over Rudy.





Na de oorlog liet Clement zich voogd verklaren door de vrederechter van Harelbeke om te verhinderen dat hij door de Joodse gemeenschap zou opgeëist worden. In die tijd was dergelijke actie een primeur in België. Na Clements dood werd Leon - de oudste zoon - als voogd aangesteld. Rudy groeide op in een sociale omgeving en hij ging geregeld op de lappen. Ook in de brouwerij van de abdij van Westvleteren maakte hij het wel eens bont.





Na de dood van zijn moeder Augusta maakte hij zijn droom waar en emigreerde hij naar Amerika. Toch keerde hij geregeld nog terug naar Nieuwenhove waar hij in 1961 huwde met zijn jeugdliefde Trees Demeulemeester. Het was de eerste keer dat er iemand in een wit kostuum huwde in dit gehucht. De dag nadien verhuisde het kersverse paar naar Los Angeles in Amerika waar ze met Michael, Greg en Sue drie kinderen kregen.





Trees overleed in 2001, Rudy zou twee jaar later aan zijn levenseinde komen. Hun assen werden ten dele overgedragen naar begraafplaats De Barakke in Waregem.





Brief van Rudy

Het mooie maar tegelijkertijd emotioneel verhaal bleef niet onopgemerkt en op 13 november van vorig jaar werd beslist om Clement en Augusta postuum de titel "Righteous among the Nations" toe te kennen.





De Israëlische ambassadeur in België Simona Frankel kwam gisteren naar Waregem om het erecertificaat en de medaille namens de staat Israël te overhandigen aan Jef Verplaetse, de oudste zoon van de oudste zoon van Clement en Augusta.





Twee leerlingen uit het vierde leerjaar van de lagere school van Nieuwenhove lazen een brief voor die Rudy destijds schreef naar zijn moeder. Er volgde ook een videoboodschap van Greg en Sue, de kinderen van Rudy. "We zijn vereerd met dit ereteken voor onze grootouders. Het is een bewijs dat ze nooit vergeten zullen worden. We hebben ons leven te danken aan hen. Het zijn echte helden."





Ook over vader Rudy niets dan lof: "Hij was een succesvol zakenman en een schitterende pa. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij ons gaf."