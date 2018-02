"Vrouw zit in psychiatrie en nu gebeurt dit" RIJWONING VERNIELD NA UITSLAANDE BRAND ALEXANDER HAEZEBROUCK

07 februari 2018

02u27 0 Waregem Langs de Jozef Duthoystraat in Waregem werd gisterenmiddag omstreeks 13 uur een rijwoning volledig vernield door een zware uitslaande brand. "Mijn hele inboedel is weg, dit is verschrikkelijk", vertelt bewoner Steven Vanderlinden (47).

De brand in de rijwoning ontstond rond de middag omstreeks 13 uur, waarbij een dikke rookwolk vrijkwam. "Mijn overbuur kwam aanbellen om te zeggen dat het huis van mijn buurman in brand stond", vertelt Patrick Verschuere (52), die zo'n zes jaar in de huurwoning woont.





"Mijn zoon had de nachtdienst gehad en lag boven te slapen. We hebben hem meteen wakker gemaakt en zijn naar buiten gegaan. Hij is uiteindelijk meegegaan met de ambulance omdat hij zich niet goed voelde, allicht heeft hij wat te veel rook ingeademd. Ik heb op mijn beurt ook meteen mijn buurman ingelicht."





Crisiswoning

Steven Vanderlinden, bewoner van het huis waar de brand uitbrak, was niet thuis op het moment. "Ik ben meteen ter plaatse geweest toen ik het nieuws hoorde. De politie nam mij mee voor een verhoor. Ik heb echt geen flauw idee hoe de brand is kunnen ontstaan. Alle elektrische toestellen lagen af. Alleen mijn hondje was thuis, maar hij zat blijkbaar buiten op de koer en is ongedeerd gebleven. Ik ben nog eens gaan kijken wat er te redden viel, maar dat is zo goed als niets. Dit is gewoon een ramp, ik ben alles kwijt. De eerste paar dagen kan ik logeren bij een vriend in afwachting van een crisiswoning van het OCMW. Het zijn geen leuke tijden, mijn echtgenote zit in de psychiatrie en nu dit nog eens."





Schade

De twee woningen naast het huis dat vuur vatte, liepen schade op. "Het gaat vooral om rook- en waterschade", vertelt buurman Patrick Verschuere. "Door de rook kunnen we zeker komende nacht niet thuis slapen. We vinden wel een oplossing, desnoods gaan we op hotel." Ook het andere huis waar een bedlegerige vrouw van 90 jaar woont, raakte beschadigd door de rook. "We hebben meteen een nicht van haar opgebeld die de code heeft om binnen in het huis te gaan", vertelt een buurtbewoonster. "Juliana werd daarna opgevangen bij andere mensen in de straat, ze raakte niet gewond."





Oorzaak

Ook voor de bejaarde dame werd gisteren naar een oplossing gezocht. Volgens de buurtbewoners verwittigden ze Steven al verschillende keren dat hij zijn woning ordentelijker moest organiseren. "Het moest er eigenlijk ooit wel eens van komen", klinkt het. "We hadden het ook al gemeld bij de huisbaas maar er gebeurde niks. Onlangs heeft hij nog een houtkachel geplaatst in zijn huis. Is de brand misschien daar ontstaan?" Een deskundige kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.