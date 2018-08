"Vorig jaar nog discreet, nu voluit" 29 augustus 2018

Ann Vandeputte uit Oostrozebeke trok met haar echtgenoot voor het tweede jaar op rij naar het Waregemse event van het jaar. "We zijn paardenliefhebbers in hart en nieren en komen hier dan ook graag de sfeer opsnuiven. Vorig jaar had ik ook al een hoed op, maar die was toen veel kleiner en discreter. Ik wilde eerst eens voelen hoe diep het water was. Nochtans was een grote hoed in de hitte vorig jaar misschien beter van pas gekomen. Dit jaar zette ik dus wel de stap naar een groter exemplaar. Mijn vriendin Veerle is styliste en maakte de hoed zelf voor een homeparty twee jaar geleden. Prachtexemplaar. Het hoofddeksel bestaat uit onder meer zeepaarden, schelpen en zeesterren. Helaas moet ik deze mooie hoed na de feesten wel teruggeven."