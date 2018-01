'Sterren helpen sterren' brengt 9.500 euro op 22 januari 2018

02u30 0 Waregem Het nieuwe gastronomische event 'Sterren helpen sterren' heeft maar liefst 9.750 euro opgebracht.

Dat mochten organisatoren David Bertolozzi en An Kind van sterrenzaak Berto zaterdag bekendmaken. De helft van het bedrag werd geschonken aan Somival, een organisatie die mensen met een beperking sport en ontspanning biedt. De andere helft van het bedrag ging naar Keur Tippi, een project dat de maatschappelijke positie van analfabete, Senegalese vrouwen uit Mbour tracht te versterken. Tijdens 'Sterren helpen sterren' hebben zes sterrenchefs 1.800 hapjes klaargemaakt.





"Dankzij de steun van vele bedrijven en van de stad hebben we een groot bedrag kunnen wegschenken aan twee goede doelen. Omwille van het groot succes komt er op 16 december meteen een tweede editie. We kiezen opnieuw voor zes sterrenchefs maar zullen niet opnieuw in twee shifts werken. De klanten zullen de hele middag door kunnen aanschuiven. Persoonlijk zou ik kiezen voor twee nieuwe goede doelen, maar dat is nog niet beslist", vertelt David Bertolozzi. De sterrenchef Peter Goossens van Hof van Cleve ziet het zitten om opnieuw deel te nemen, net zoals de meeste van zijn collega's die deelnamen.





Keur Tippi zal de 4.750 euro gebruiken voor een nieuwe campus van het vormingsinstituut in Senegal. Bij Somival kan het geld gebruikt worden voor de aankoop van twee nieuwe liften in het zwembad. (XCR)