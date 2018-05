"Plots dagvaarding in bus voor 17.000 euro" EX-VENNOOT DREIGT OP TE DRAAIEN VOOR SCHULDEN CAFÉBAAS BANANAS LIEVEN SAMYN

17 mei 2018

12u41 1 Waregem Ruim 7 maanden nadat hij opstapte als vennoot van de voyeuristische uitbater van café Bananas in Waregem dreigt Frank Rickaert (52) nog te moeten opdraaien voor de schulden. Hij kreeg alvast een dagvaarding van een drankenleverancier in de bus om een openstaande factuur van 17.000 euro op te hoesten.

Halfweg 2014 namen Frank Rickaert en Christophe B. (52) - sinds dinsdag na twee maanden cel weer op vrije voeten - het sfeercafé in de Olmstraat over. Met succes, want het bleef één van de populairste jongerencafés van de stad. De combinatie met zijn job bij Del-Sport werd voor Frank steeds zwaarder waardoor hij vorig jaar in februari al de beslissing nam om te stoppen en de uitbating aan Christophe B. alleen over te laten. Officieel hield hij er op 1 november mee op. Dacht hij, want zijn ontslag als medevennoot verscheen nooit in het Belgisch Staatsblad. "Onze wegen splitsten door een discussie over de overnameprijs niet in vriendschap", aldus Frank. "Christophe zou alles in orde brengen maar dat gebeurde niet. Pas toen ik zelf het heft in handen nam, slaagde ik er in via een volmacht mijn eigen ontslag in het Staatsblad te laten verschijnen."





Eigen dochters op filmpjes





Te laat, want op dat ogenblik zat zijn ex-vennoot al bijna een maand in de cel omdat hij tientallen klanten van het café in de toiletten met cameraatjes bespioneerde maar ook vrijpartijtjes bij hem thuis filmde en kinderporno uitwisselde. "Ik wist van die cameraatjes niets af", aldus Frank. "Ik merkte ook nooit iets aan het gedrag van Christophe. Hij bleef tot de laatste dag voor zijn aanhouding de aanzwellende geruchten ook staalhard ontkennen. 'Een afrekening uit jaloezie', 'De cameraatjes hangen er om druggebruik op het toilet te vermijden', luidde het telkens koel. Sommigen bekijken me met een scheef oog omdat ze twijfelen of ik er ook niets mee te maken heb of er van afwist. Weet je dat zelfs mijn eigen twee dochters van 25 en 27 jaar als slachtoffers op die filmpjes staan?! Is dat een voldoende argument om mijn naam volledig te zuiveren?! Ik voel haat en woede. Ik vind zijn vrijlating onbegrijpelijk. De zaak ging aan het rollen toen een klant me plots thuis opzocht en een cameraatje op tafel gooide. Hij had dat in het toilet van het café ontdekt. Ik confronteerde Christophe er mee maar hij loog alles af en opperde complottheorieën. Ik rapporteerde het aan de politie. Maar zelfs na de ontdekking van een tweede camera stelde ik vast dat er korte tijd nadien al nieuwe bedrading voor een derde camera klaar lag. Daarom vrees ik dat hij verslaafd was en opnieuw zal beginnen. Hij moet in een gesloten instelling behandeld en begeleid worden." Frank Rickaert roept zoveel mogelijk slachtoffers op om zich te melden. Hij hoopt eind mei op de rechtbank toch nog te kunnen ontsnappen aan de schulden van Bananas en Christophe B.