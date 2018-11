"Overval krijgt ons niet klein" JUWELIERS KRABBELEN OVEREIND NA TIGERKIDNAPPING LIEVEN SAMYN

27 november 2018

02u27 0 Waregem Juwelier Haesevoets uit Waregem opent vrijdag opnieuw de deuren van de winkel. Exact twee weken geleden maakten gangsters er een buit ter waarde van enkele miljoenen bij een tigerkidnapping. "Maar voor onze klanten, die ons steunen, gaan we er opnieuw volop voor."

Op dinsdag 13 november wachtten vier gangsters juwelierskoppel Ronny Haesevoets (54) en zijn echtgenote Régine Libeert (55) na sluitingstijd van de winkel op aan hun privéwoning. Ze deelden rake klappen uit aan het koppel en bedreigden hen met een wapen. In de woning bonden de daders Régine vast met snelbinders. Ronny moest onder bedreiging terug mee naar de winkel en werd verplicht om de topbeveiliging van de winkel in de Stormestraat te omzeilen. "Maar liefst anderhalf uur waren de daders bezig om de hele winkel leeg te roven", vertelt zoon Olivier, die samen met zijn vriendin Stephanie mee de zaak uitbaat. "Al die tijd beleefde hij een nachtmerrie. Maar ook mijn moeder hielden ze al die tijd onder schot. Pas nadat de gangsters de winkel hadden verlaten, verliet die ene dader ook de woning. "Onvoorstelbaar. We dachten dat zoiets enkel in films kon. Wellicht schaduwden de daders ons al maanden. Dat zorgt voor een vies gevoel."





Exact twee weken na de ontvoering en overval zijn de juweliers klaar om weer aan de slag te gaan. "Mentaal blijft het nog heel moeilijk", aldus Olivier. "We voelen ons nergens nog veilig, behalve in de winkel. Door de strenge beveiliging is dat eigenlijk een bunker waar niemand binnen of buiten kan. Maar we kunnen ons natuurlijk niet altijd in de winkel opsluiten. Van zodra we ons buiten begeven, vooral in deze donkere winterdagen, is er dat gevoel van onveiligheid. We hebben heel serieus overwogen om ermee op te houden. Uiteindelijk is alles waar mijn ouders 31 jaar voor gewerkt hebben weg. We hadden zelfs een horloge van het Zwitserse topmerk IWC in huis waarvan er maar één in de hele wereld was, speciaal voor een event dat er zat aan te komen. Wisten de daders dat? We weten het niet."





Steun

Maar na rijp gezinsberaad beslisten de juweliers om toch verder te doen.





"De vele duizenden berichten, steunbetuigingen en schouderklopjes hebben ons over de streep getrokken", vervolgt Olivier.





"Voor onze klanten, die onze vrienden zijn, daarvoor doen we het. De voorbije dagen spendeerden we al onze energie aan de heropstart. Zo bleef er ook minder tijd over om aan die nachtmerrie terug te denken. Vanaf vrijdag zullen we er opnieuw staan en tonen dat we ons niet klein laten krijgen."