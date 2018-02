"Over of langs verhoging: het mag allebei" SCHEPEN SCHEPT KLAARHEID OVER KRUISPUNT OP ROTONDE PETER LANSSENS

02 februari 2018

02u43 0 Waregem Een rotonde, die door wegenwerken in de buurt tijdelijk dienstdoet als kruispunt, verwart veel chauffeurs. Automobilisten blijven gewoon rond de verhoging van de rotonde rijden. "Over of langs de verhoging rijden: het mag allebei", schept schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie nu klaarheid.

De rotonde in de wijk 't Gaverke maakt door werken op de ring rond Waregem (R35) tijdelijk deel uit van een omleidingsroute. Om het verkeer er vlot te laten verlopen, doet de rotonde dienst als... kruispunt. Dat houdt in dat verkeer op de hoofdas van de Boulezlaan en de Roger Vansteenbruggestraat er altijd voorrang krijgt. Chauffeurs denken dat ze op het kruispunt over de verhoging moeten rijden. Dat doen veel automobilisten echter niet. Ze blijven gewoon rond de verhoging rijden. En ze hebben daar goeie redenen voor, zo blijkt uit reacties op Facebook. 'Ik ga mijn ophanging niet kapotrijden', klinkt het. Of ook 'zolang de verhoging er is, blijf ik er rond rijden, basta. Het is niet comfortabel om erover te rijden. En het is slecht voor de banden.' Anderen reageren laconiek, zoals 'Is het een rotonde? Is het een kruispunt? Nee, dat is het niet! Het is 'mega verwarrend' wat je in werkelijkheid ziet!'





Bussen van De Lijn

Schepen Kristof Chanterie (CD&V) schept nu klaarheid. "Die verhoging centraal op het kruispunt is inderdaad vrij hoog, wat problemen kan geven voor wie een wagen met een verlaagde ophanging heeft. Maar eigenlijk is er geen discussie. Want je mag kiezen: ofwel rij je gewoon over de verhoging ofwel rij je gewoon langs de verhoging. Je moet er als chauffeur enkel altijd op letten dat de voorrang gerespecteerd wordt. En verkeer dat de voorrangsroute niet volgt, dient altijd de richtingaanwijzers te gebruiken om links of rechts af te slaan. We hebben de rotonde vooral voor bussen van De Lijn, die door de wegenwerken op de ring ook langs daar moeten passeren, omgevormd tot een kruispunt. Want zo kunnen zeker de accordeonbussen van De Lijn de rotonde niet correct nemen, vandaar. Die ingreep is trouwens helemaal niet gevaarlijk. Er was voor alle duidelijkheid nog geen enkel ongeval, sinds de rotonde zo'n twee maanden geleden een kruispunt werd. Het was er enkel druk, meer niet."





Minder verkeer

Chanterie wijst er ook op dat er vanaf nu minder verkeer op de omleidingsroute zit, nu de volgende fase van de heraanleg van de Noorder- en Westerlaan op de ring rond Waregem gestart is. "De Vijfseweg is aan het station weer open tussen Sint-Eloois-Vijve en Waregem", zegt Chanterie. "Enkel wie van de Westerlaan naar de Vijfseweg wil, rijdt momenteel nog om via het bewuste kruispunt. Wie vanuit de Noorderlaan naar de Oosterlaan wil, rijdt om via de Olm-, Stations-, Putman- en Oude Vijvestraat. En wie vanuit de Stationsstraat naar de Noorderlaan of Vijfseweg wil, rijdt om via de Putman- en Oude Vijvestraat", zegt Chanterie. De kruising van de Boulezlaan met de Vansteenbruggestraat blijft nog even een kruispunt en wordt daarna weer gewoon een rotonde, zoals het altijd geweest is. "Het wordt er vermoedelijk vanaf mei weer een rotonde, eventueel kan het eind april al", besluit Chanterie.