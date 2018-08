"Over het verleden praten we niet meer" BANANAS NEEMT NIEUWE START MET MAGALIE DEMEYER (30) PETER LANSSENS

11 augustus 2018

02u30 0 Waregem Café Bananas heeft met Magalie Demeyer een nieuwe zaakvoerder. Het onderzoek naar de vorige uitbater, die er klanten filmde op het toilet, looptnog. "Over het verleden praten we niet meer, dit is een nieuwe start", zegt Magalie.

Café Bananas in de Olmstraat, sinds maart gesloten, heropent op zaterdag 18 augustus met Magalie Demeyer (30) aan het roer. "Het is een droom die uitkomt, een eigen horecazaak uitbaten", zegt de gedreven en sociale jongedame. "Bananas is een mooie kans. De bruine kroeg straalt gezelligheid uit, het heeft hier altijd goed gedraaid. Ik maak er een tof danscafé van, toegespitst op 20- en 30-plussers. Ik zal met dj's werken. En op donderdag en vrijdag hoop ik in Bananas zoals vroeger liefhebbers van een aperitief over de vloer te krijgen. De eerste reacties zijn alvast heel tof. Niemand kijkt raar op, iedereen wenst me succes en collega's in de horeca laten me weten dat ze willen helpen. Zo zal Frank Rickaert, de vorige medevennoot van Bananas, me bijstaan tijdens de komende Waregem Koerse Feesten. Het wordt een grote test, de Koerse Feesten. Al is het goed om er meteen ingegooid te worden. Zo leer ik heel snel en kan ik dag na dag de balans opmaken over wat er goed geweest is en wat niet. Ik doe het echt graag. Je moet soms een beetje psycholoog zijn als horeca-uitbater, maar ik vind dat wel leuk. Ik ga ervoor. Wat het verleden van café Bananas betreft? Laat mij heel duidelijk zijn. We praten daar niet meer over, punt."





Veel ervaring

De Waregemse is gepokt en gemazeld in de horeca. Haar ouders baatten vroeger bistro-tearoom 't Boothuis in Waregem uit en runnen nu bistro Berghuys in Kruishoutem. Magalie leerde de kneepjes van het vak bij haar ouders. "Ik groeide in het horecaleven op, als 10-jarig meisje hielp ik al in de keuken omdat ik dat zelf dolgraag wilde", vertelt ze. Ze werkte ook in horecazaken 't Labierint, De Klauwaert en Sapristi in Waregem en Hangar 23 in Harelbeke. "Zelfs Bananas is niet nieuw voor mij, zo mocht ik er jaren geleden meedraaien met de vorige boegbeelden Dominique Demesmaeker en Johan Van der Linden", zegt Magalie.





Stoppen met job

Ze focust zich straks helemaal op Bananas en stopt daarom ook met haar job als vertegenwoordiger voor groothandel in cosmetica Cosmalis in Roeselare. "Al zal ik ook regelmatig wat rust inbouwen. Zo lees, schilder en loop ik erg graag", zegt Magalie. De kersverse uitbaatster huurt Bananas van Haacht. De brouwerij zelf huurt het van eigenaar en overbuur Gilbert De Clercq. "Ik zal iets extra's voorzien voor alle klanten die opdagen op de opening op 18 augustus, maar het zal nog niet met alles erop en eraan zijn. Dat is nog wat te vroeg. Een openingsfeest volgt later nog", besluit Magalie. Bananas zal wekelijks van donderdag tot en met zondag open zijn, telkens vanaf 17 uur.