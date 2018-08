"Op zoek naar liefde in de viptent" 29 augustus 2018

De Waregemse Katrien Delsoir is sinds 2011 van de partij op Waregem Koerse.





"Normaal kies ik voor hoeden met paardenthema, maar toen ik decoratiemaskers ging halen voor in mijn huis, vond ik ze goed passen bij mijn hoofddeksel. Ik heb urenlang gewerkt om tot het eindresultaat te komen", lacht ze. Niet voor niets, want Katrien werd opnieuw geselecteerd voor de Hat Trophy. "Voor de zesde keer", glundert ze. "Daarvoor doen we het. Het lukte me nog niet om het podium te halen, maar volgend jaar een nieuwe kans. Ik vind het vooral leuk om in de viptent van Willy Naessens rond te hangen. Mijn vriendin en ik zijn nog vrijgezel en we hopen om hier iemand aan de haak te slaan. We zijn van plan om het optreden nog bij te wonen, maar stevig doorzakken zit er niet meer in. We worden er met de jaren natuurlijk ook niet jonger op."