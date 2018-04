"Oostblokflats aan Monacoprijzen" VORSTSCHADE TREFT APPARTEMENTEN IN ZUIDBOULEVARD PETER LANSSENS

05 april 2018

02u41 0 Waregem Het beton van de flatgebouwen in het stadsdeel Zuidboulevard in Waregem kampt met vorstschade. "Het zijn Oostblokflats aan Monacoprijzen", vindt raadslid Xavier Wyckhuyse. De ontwikkelaar stelt nochtans dat het beton niét minderwaardig is.

De beschuldigingen van Wyckhuyse (Open Vld) waren niet min, dinsdagavond in de gemeenteraad. "De aannemers gebruikten ondermaatse en goedkope materialen. Nochtans betaalde iedere koper honderdduizenden euro's voor een klein appartement. Deze flats zullen over enkele jaren in waarde gehalveerd zijn, als het zo verder gaat", zegt Wyckhuyse over de gebouwen in het stadsdeel Zuidboulevard, op de hoek van de Zuiderlaan en de Holstraat. De appartementen zijn sinds ongeveer een jaar bewoond, maar aan de buitenkant lijken er grote happen uit het beton genomen te zijn.





Vorstschade

"Het gaat om vorstschade", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). De ontwikkelaar legt uit hoe die ontstaan is. "Er is schade aan de niet dragende betonnen kolommen op de terrassen", zegt Stefanie Vanden Broucke van Vanhaerents. "Door de aanhoudende vorst is ingesloten water in de verbindingshulzen van de betonnen kolommen ijs geworden. Met een zwelreactie en lokale schade als gevolg. Die schade is nu in aanwezigheid van de syndicus en expert Vasseur in kaart gebracht. Loshangende stukken zijn met een hoogtewerker verwijderd. De veiligheid komt er dus niet in het gedrang."





Er zal nu eerst een inventaris opgemaakt worden. "Vervolgens kan een gespecialiseerde firma het beton herstellen", zegt Stefanie Vanden Broucke. "Eens de procedure goedgekeurd is, wordt er een planning afgesproken. Er is géén sprake van minderwaardig beton. Het water sijpelde niet in, maar raakte tijdens de montage van de betonnen terrassen ingesloten. Dat kan je op dat moment niet met het blote oog vaststellen. We garanderen een kwalitatieve herstelling, op kosten van aannemersgroep Artes. Er zal voor de eigenaars van de flats van een minwaarde zeker geen sprake zijn", aldus Stefanie Vanden Broucke.





Parc 'O Sud

Er zijn in totaal 58 appartementen, in drie flatgebouwen, opgetrokken. In hetzelfde stadsdeel, naast de fonteintjes en parkeerhaven Zuiderpromenade, laat Vanhaerents momenteel ook Parc 'O Sud optrekken. Die residentie krijgt 24 stijlvolle appartementen en zes handelsruimtes. Dan zal het stadsdeel helemaal af zijn. De stad laat er dan enkel nog plantenbakken plaatsen en voorziet nog een speelplein tussen de fonteintjes en parkeerhaven.