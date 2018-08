"Mijn bedoeling? Opvallen bij de dames" 29 augustus 2018

Voor Ronny Goethals van IJzerwaren Goet-hals in Waregem was het een blij terugzien met de beau monde van de paardenwereld. Ronny was een paar edities afwezig wegens ziekte. Hij is samen met Fred Verhaeghe ook een van de weinige mannen die gisteren met een zelfgemaakte hoed rondliep. "We vallen in elk geval op bij de dames. Zeker omdat er een ruiker bloemen in zit. Na de feesten schenken we onze hoed aan een kennis. Zo maken we er nog iemand gelukkig mee."