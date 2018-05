'Mijn Afrika' van Chris Devos in Koetshuis 17 mei 2018

02u33 0

Dat Chris Devos niet enkel een veelvuldig bekroond cineast is maar ook een talentvol fotograaf, zal van 19 tot en met 27 mei blijken in het Koetshuis, Park Baron Casier, Stationsstraat 34 in Waregem. Daar toont de Waregemnaar, telkens van 14 tot 18 uur, een dertigtal foto's.





"Samen met mijn echtgenote Hilde ga ik al acht jaar telkens een drietal maanden overwinteren in Zuid-Afrika. Dat heeft een groot arsenaal fotomateriaal opgeleverd. Ik besloot om na een strenge selectie een expositie te organiseren. Na een paar experimenten heb ik alle foto's gekozen waaraan ik iets extra kon toevoegen. Die montages kun je bewonderen in 'Mijn Afrika'. In een aparte afdeling toon ik een tiental andere werkjes; schilderijtjes, assemblages, montages en mixed-media", verduidelijkt Chris Devos.





(PHM)