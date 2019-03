‘Leukste Lego-expo van België’ in Waregem zet ook Duplo in de kijker Peter Lanssens

26 maart 2019

12u49 0 Waregem OC Nieuwenhove in Waregem is komend weekend het decor voor ‘Rock That Block’. Dat is volgens de organisatoren van Afols United de leukste Lego-expo van ons land. Dit jaar staat Duplo in de kijker.

Duplo komt uit het Latijn en betekent ‘tweemaal’. Duplo-blokken zijn dan ook twee keer zo groot als Lego-blokken. Waardoor kinderen ze niet kunnen inslikken, al zijn ze bij het bouwen wel te combineren met kleinere Lego-blokken. Duplo, vaak het eerste Lego-product waar kinderen mee in contact komen, bestaat 50 jaar. Om dat te vieren, is er op Rock That Block een reuzegrote ‘display’ van twee op zes meter te zien volledig uit Duplo. Ook nieuw dit jaar: een gigantische Legotheek met ruim 120 sets waaruit bezoekers kunnen kiezen om zélf te bouwen. Eveneens niet te missen: een ‘community build’ in de vorm van een Oosters tafereel met erg veel detail die iedereen van zijn sokken zal blazen, extra aandacht voor minifiguren en Lego-creaties van internationale gasten waar duizenden blokjes in verwerkt zitten.

Zieke kinderen

Je kan op Rock That Block ook nieuw of tweedehands Lego kopen. Er zijn verder enkele tombola’s, terwijl er streekbiertjes en hot dogs verkocht worden. En het is voor een goed doel, want de opbrengst gaat naar Toverblokjes. Dat initiatief schenkt Lego-sets aan zieke kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Rock That Block kan je bezoeken op zaterdag 30 maart van 10 tot 18 uur en op zondag 31 maart van 10 tot 17 uur in het OC in de Kerkhofstraat in Nieuwenhove. De inkom is 3 euro. Kinderen jonger dan 5 jaar mogen gratis binnen. Alle info over Rock That Block staat op www.facebook.com/RockThatBlock en www.rockthatblock.be.