"Je man gaat eraan als je iets probeert" MILJOENENBUIT NA TIGERKIDNAPPING BIJ JUWELIERSKOPPEL LIEVEN SAMYN

15 november 2018

02u28 0 Waregem Bij een drieste overval op een Waregems juwelierskoppel hebben vier gewapende en gemaskerde gangsters dinsdagavond een miljoenenbuit gemaakt. Ze sloegen, knevelden, bedreigden en ontvoerden het koppel en gingen er met exclusieve juwelen en horloges uit de winkel vandoor.

Na sluitingstijd van hun juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem arriveerden Ronny Haesevoets (54) en zijn echtgenote Régine Libeert (55) rond 19 uur aan hun privéwoning, zo'n drie kilometer verderop. Nadat de metalen toegangspoort open was gegaan, sprongen plots vier gangsters tevoorschijn. Ze waren via de tuin binnengedrongen en wachtten het koppel op. De slachtoffers kregen rake klappen en werden met een wapen bedreigd. In de woning bonden de gangsters Régine vast met snelbinders.





Gebroken Nederlands

"Je man gaat eraan als je iets probeert", maakten de daders haar in gebroken Nederlands en Frans duidelijk. "En je zoon zullen we ook wel weten te vinden."





Juwelier Ronny Haesevoets zelf namen de gangsters mee in zijn eigen wagen voor een rit naar zijn juwelierszaak in het centrum. Daar moest hij via de achterkant van de zaak in de Meersstraat het alarm deactiveren en tal van juwelen en horloges overhandigen. Het rolluik vooraan in de winkelstraat bleef dicht waardoor ze volledig ongemerkt hun slag konden slaan.





Tot slot kreeg Ronny handboeien om en hij werd in het toilet opgesloten. Pas toen Régine zich kon bevrijden, kon ze de politie verwittigen. De politie ging daarop in de juwelierszaak op zoek naar Ronny. De agenten klommen zelfs op het dak, maar door de strenge beveiliging raakten zij de zaak niet binnen. Pas na aankomst van Ronny's zoon Olivier, die samen met zijn partner Stephanie mee de juwelierszaak runt, kon hij uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. Het koppel raakte gewond.





Tijd

"We zijn zeer zwaar onder de indruk", aldus Régine. "Dit zal tijd vergen om te verwerken. Hopelijk gunt iedereen ons die tijd."





De juwelierszaak bleef gisteren de hele dag gesloten. Het labo van de federale gerechtelijke politie ging zowel daar als in de privéwoning op zoek naar sporen. Van de daders is voorlopig geen spoor. Hoe groot de buit precies is, is nog onduidelijk. Zonder twijfel loopt die in de honderdduizenden euro. Juwelier Haesevoets is immers bekend als exclusieve zaak, voor haar gepersonaliseerde juwelen en 'haute horlogerie'. Het is bijvoorbeeld de grootste verdeler van het topmerk IWC in België. Ook andere Zwitserse horlogetoppers als Jaeger-Lecoultre, Hublot, Montblanc, Girard Perregaux ... zitten in hun aanbod.





Menselijke sleutel

"Eens te meer blijkt de job van (exclusieve) juwelier een risicoberoep en een geliefd doelwit van gangsters", klinkt het bij een collega-juwelier. "Door de strenge beveiliging van de zaak worden uitbaters ontvoerd en als menselijke sleutel gebruikt om binnen te geraken. Vaak zijn dergelijke overvallen goed voorbereid en zijn de slachtoffers al langer in hun doen en laten tijdens hun route naar huis gevolgd."