"Huur niet zomaar een vakantiehuis" OPVALLENDE OPROEP NA DODELIJK NOODWEER OP SICILIË PETER LANSSENS

06 november 2018

02u22 11 Waregem "Huur niet zomaar een vakantiehuis, werk met betrouwbare partners", roept Tom Van Compernolle op. Hij verhuisde in 2009 met zijn gezin van Waregem naar Sicilië. Het eiland werd dodelijk getroffen door noodweer.

Drama op het Italiaanse eiland Sicilië, waar zaterdagnacht in één familie negen doden vielen na een stortvloed van regen in Casteldaccia, nabij Palermo. "Een muur van water, tot wel acht meter hoog, raasde er door een rivierdal waar tot dertig huizen illegaal gebouwd zijn. Het was daar dat de zwaar getroffen familie een landhuis huurde", zegt Tom Van Compernolle. "Er was een bevel tot afbraak van de overheid. Maar die huisjes zijn nog altijd niet gesloopt, omdat de eigenaar beroep aantekende. Mijn boodschap? Huur niet zomaar een vakantiehuis als je naar Sicilië komt. Let op wat je huurt, weet wie de eigenaar is en in welk gebied je verblijft. Want zo'n rivierbedding kan overstromingsgevoelig zijn. Werk samen met betrouwbare partners, die correct informeren."





Familieleven belangrijk

Tom Van Compernolle (51) verhuisde in 2009 samen met zijn vrouw Isabelle Seyns (49) en kinderen Josephine (23) en Nicolas (20) van Waregem naar Noto, nabij de havenstad Syracuse. Ze renoveerden er een villa en baten er Villa-Teresa, een familiehotel met negen kamers, uit. Noto ontsnapte overigens aan de storm.





"Het drama in Casteldaccia grijpt de Siciliaanse gemeenschap erg aan, want het familieleven is heel belangrijk op Sicilië", zegt Tom Van Compernolle. Hij was zaakvoerder van auto-onderdelen Van Compernolle in de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie, naast sterrenrestaurant Castor.





De zaak wordt er verdergezet door zijn broer. Isabelle Seyns runde Seyns Promotions in Zulte, leverancier van werk-, promotie-, sport- en vrijetijdskledij. Annick De Clercq nam er over. "We gooiden het roer om en kozen voor Italië, omwille van het weer", legt Tom Van Compernolle uit.





"We lopen hier tot eind december in korte mouwen rond. Het levensritme is hier ook een stuk lager dan in Vlaanderen. De mensen gaan hartelijker met elkaar om. Er is veel minder individualisme. Ook het eten en drinken zijn een troef: we zitten midden een wijngebied. Het toerisme is hier in vergelijking met tien jaar geleden vertienvoudigd. Zo heb je in onze regio de hoogste concentratie van Unesco-werelderfgoed van de wereld. Er liggen hier negen beschermde stadjes, op amper vijftig kilometer van elkaar. Veel mensen weten dat niet", aldus Van Compernolle, die het zuidoosten van Sicilië wereldwijd op beurzen promoot, tot in Tokio en New York en in eigen land op het Vakantiesalon in Brussels Expo.