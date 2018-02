"Hoe zou ik het redden zonder hen?" VRIENDEN ORGANISEREN BENEFIET VOOR SLACHTOFFER WONINGBRAND ALEXANDER HAEZEBROUCK

21 februari 2018

02u40 0 Waregem Enkele vrienden organiseren op 23 maart een benefietavond voor het getroffen gezin van Steven Vanderlinden (47) die zijn woning langs de Jozef Duthoystraat in Waregem op zes februari volledig in vlammen op zag gaan. "Ik dacht dat ik maar drie vrienden had, blijkbaar heb ik er veel meer", vertelt Steven.

Zes vrienden uit Waregem slaan de handen in elkaar en hebben in een sneltempo een benefietavond georganiseerd voor hun vriend, Steven Vanderlinden (47), die op zes februari het slachtoffer werd van een zware woningbrand. "Dezelfde dag nog zijn we al begonnen met oproepjes te plaatsen op Facebook", vertelt Manolito Tavernier. "Heel snel konden we al een pak materiaal verzamelen van mensen die reageerden op onze oproepjes. We gingen over heel West-Vlaanderen al kledij, alle soorten keukenmateriaal, speelgoed voor de kindjes en noem maar gaan ophalen. Voorlopig kunnen we alles stockeren bij Pedro waar Steven op dit moment ook nog verblijft, maar we zoeken nog een andere plaats. Na wat brainstormen over wat we konden doen, hebben we beslist om een benefietavond te organiseren. Die zal doorgaan op 23 maart in de zaal Eikenhove langs de Albert Servaeslaan in Waregem. We zullen beenhesp met frietjes serveren. 16 euro voor volwassenen en 9 euro voor de kinderen. Zanger Kris Wills komt optreden en daarna ga ikzelf ook plaatjes draaien. We hopen op een mooie opkomst."





Zware klap

Slachtoffer Steven Vanderlinden, die samen met zijn echtgenote Kimberly Van Assche en hun twee kinderen in de huurwoning woonde, is met verstomming geslagen. "Ik heb hier geen woorden voor", zegt Steven die op het moment van de brand niet thuis was. "Op enkele uren tijd was ik alles kwijt. Ik ben nog binnen geweest om te kijken of ik iets kon recupereren, maar dat was helemaal niet het geval. Naar boven gaan durfde ik niet want de trap was volledig zwartgeblakerd, ik wou niet met de trap naar beneden donderen. Ik weet niet hoe ik zonder mijn vrienden zou gereageerd hebben op die zware klap. Pas de dag erna besef je dat je gewoon niets meer hebt."





Crisiswoning

Steven woont op dit moment in bij zijn vriend Pedro Deleersnijder maar hoopt snel een crisiswoning ter beschikking te krijgen van het OCMW. De brand ontstond 's middags omstreeks 13 uur en zette de Jozef Duthoystraat onder een dikke rookwolk. Het huis ging volledig in vlammen op, ook de twee woningen ernaast liepen schade op. Eén bewoner werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Vermoedelijk lag de oorzaak bij een elektrisch defect.





Wie kaarten wil kopen voor de benefiet kan terecht bij Manolito Tavernier op het gsm nummer: 0496798873. Wie een gift wil storten kan dat op het rekeningnummer BE66652831509243. Dat is het rekeningnummer van vzw Alarm, vermeld wel 'woningbrand' bij de storting. Het geld zal gebruikt worden om nieuwe materialen aan te schaffen.