"Hoe Patrick in Leie terechtkwam, blijft raadsel" Lichaam Waregemnaar 18 jaar na verdwijning gevonden HANS VERBEKE

23 november 2018

02u25 0 Waregem Toen Patrick Deloddere (44) uit Waregem op 14 januari 2000 ineens spoorloos verdween, reageerde zijn omgeving vol ongeloof. Niks wees erop dat de man kampte met problemen. Dankzij sonartechnologie werd afgelopen week zijn auto ontdekt in de Leie. Hoe de wagen er terechtkwam, blijft een mysterie.

Onderhoudstechnicus Patrick Deloddere vertrok de morgen van zijn verdwijning rond 4 uur naar zijn werk bij het intussen failliete Sofinal-Cotesa in Kluisbergen. Onderweg haalde hij z'n buurman Lieven Pauwels in. "Ik was op weg naar mijn werk, met de fiets", vertelt Pauwels (60). "Patrick zwaaide nog. Wist ik veel dat het de laatste keer was dat ik hem levend zou zien." De Waregemnaar en zijn vrouw, Linda Feys, schrokken zich rot toen ze 's avonds een opsporingsbericht zagen op tv. "We geloofden onze ogen niet toen we de foto van Patrick zagen." Het koppel kan geen kwaad woord kwijt over hun buur. "Hij was een sympathieke man, een harde werker en een levensgenieter. Destijds stond er achteraan onze woningen nog geen afsluiting. Nu en dan zaten we op elkaars terras met een glaasje. We hebben veel plezier gemaakt."





Het koppel heeft de verdwijning van Patrick nooit kunnen begrijpen. "We hadden ook erg te doen met Rita. In het begin hoopten we nog dat Patrick plots weer zou opduiken. Maar na verloop van tijd begreep ook Rita dat hij niet meer terugkwam. En hoewel het nu al zo lang geleden is, dachten we nog nu en dan aan Patrick. Het zijn lastige jaren geweest voor Rita, zeker kort na de verdwijning. Op de koop toe ging Sofinal-Cotesa failliet. Rita werkte er ook, in de vestiging in Waregem. Zo verloor ze ook nog eens haar job. We hebben haar zoveel mogelijk proberen te steunen." Het mag dan zo goed als zeker zijn dat de stoffelijke resten in de opgeviste Opel Kadett die van Patrick Deloddere zijn, toch blijven er nog onopgeloste vragen. "Patrick werd het laatst gezien in Anzegem, in de krantenwinkel waar hij die morgen op weg naar zijn werk sigaretten ging kopen", weet Lieven. "Na z'n verdwijning heeft men vrij intensief gezocht op de Schelde. Patrick moest in Avelgem over de Schelde om in Kluisbergen te geraken. Nu blijkt echter dat zijn wagen in de Leie werd gevonden, helemaal de andere kant op van de route naar zijn werk. Dat maakt het nog merkwaardiger. We vrezen dat de juiste toedracht voor altijd een mysterie zullen blijven", besluit Lieven.





Derde wrak

Het wrak van Patrick Deloddere was woensdag het tweede dat werd ontdekt door de sonarboot, nadat dinsdag de wagen van de sinds 2014 vermiste Waregemnaar Filip Migneau werd aangetroffen. Gisteren werd voor de derde dag op rij een wrak uit de Leie gehaald. Dit keer ging het om een gestolen Citroën Berlingo, die drie jaar geleden werd gestolen in Harelbeke. In de laadruimte stak een brandkast. Die werd in beslag genomen voor verder onderzoek.