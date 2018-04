"Hoe meer naar oosten, hoe gastvrijer" KOPPEL LIFT 12.000 KILOMETER NAAR INDIA PETER LANSSENS

24 april 2018

02u31 0 Waregem Annelies Delporte (32) en Kenneth Holvoet (30) liftten 12.000 kilometer naar India en deden onderweg vrijwilligerswerk. "Hoe meer naar het oosten, hoe gastvrijer de mensen", vertellen ze. Ze zijn na tien maanden terug thuis.

De rotsklimmers doorkruisten België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië, Kroatië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Iran, Pakistan en India. Met in twee rugzakken - samen 42 kilogram zwaar - telkens een tent, slaapzak, matje, kledij en materiaal om af en toe te klimmen onderweg. Vrienden verklaarden hen gek.





"We voelden ons nooit onveilig, zelfs niet in de woelige grensstreek tussen Iran en Pakistan. Waar paramilitairen ons met kalasjnikovs beschermden en een lift gaven in pick-ups, over een afstand van 600 kilometer. Iran een schurkenstaat? Niets van, de mensen zijn er net fantastisch en weten altijd wel de regels te omzeilen. Zo kregen we tijdens ons avontuur nooit meer alcohol aangeboden dan die eerste week in Iran. Binnenskamers wel te verstaan. Dan gingen ook de hoofddoeken vlotjes uit. In Pakistan mochten we geen cent spenderen, zo gul was de bevolking. Het hele avontuur kostte ons door de gulheid van lokale bewoners hooguit 7.000 euro. We hadden het meest plezier in de landen waar we dat het minst verwachtten."





Kippenvel

Ze verbleven een maand bij lokale inwoners in Dhanwar en Kerakachar in India, midden de jungle. Waar Annelies turnen gaf en Kenneth informaticales, vooral aan meisjes.





"Ze zijn er straatarm. Ze leven in hutjes, gemaakt met uitwerpselen van koeien. Er is in Dhanwar amper een weg, ze hebben er geen stromend water, de elektriciteit werkt er vaak niet en de dichtstbijgelegen kliniek is op tweeënhalf uur rijden. Terwijl het er vol Kraits slangen zit. Wie gebeten wordt, is binnen het uur dood. Het eten? Ze overleven er op rijst met linzen", vertellen ze.





Ze deden ook een maand vrijwilligerswerk in de regio Izmir in Turkije, waar er 300.000 vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan zitten. Zo bedeelden ze er voedsel. "We leerden er relativeren, door de miserie. Zo zagen we op het strand van Cesme, waar vluchtelingen de overtocht naar het Griekse eiland Chios proberen te maken, schoentjes en zwemvestjes van kinderen en gescheurde rubberboten. Dan weet je het wel. We kregen er kippenvel van."





Vervuiling

Het voelt vreemd aan om weer thuis te zijn. "Onze flat in de Holstraat in Waregem lijkt wel een kasteel. Douchen voelt als luxe aan. We wasten ons onderweg namelijk vaak met water uit een emmer. We misten het materiële niet, wél onze familie en vrienden."





Annelies, vroeger researcher in een voedingslabo, en Kenneth, die vroeger samen met zijn broer schoenenzaak Kevin Shoes runde, zoeken nu andere uitdagingen. "Ik wil iets doen tegen de vervuiling van onze wereld", zegt Annelies. "Neem nu Karachi in Pakistan, een stad met 22 miljoen inwoners. Ze hebben daar geen vuilnisophaaldienst. Ze gooien afval gewoon op straat. De middenbermen zijn er grote vuilnisbelten. Ik denk aan een blog met tips om alvast in onze eigen huishoudens het afval zoveel mogelijk te beperken", aldus Annelies. "Ik ga misschien voor een kleine niet-gouvernementele organisatie werken, want ik wil iets betekenen voor mensen met minder kansen. Zo voelde ik hoe onze aanwezigheid die arme Indiërs echt motiveerde", aldus Kenneth.





Blog

Annelies en Kenneth zamelden op hun blog www.shouldibringmyrope.com via crowdfunding alvast 7.000 euro in en ronden dat nu zelf naar 10.000 euro af. Het geld gaat naar een nieuwe waterput in Dhanwar en de bouw van een verblijfplaats voor zestien vluchtelingen in een dorp, nabij Izmir.