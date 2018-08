"Hele levensverhaal van Willy Naessens in 5 kilo" Waregem Koerse FOTO'S EN TEKST: MAXIME PETIT

29 augustus 2018

02u41 0 Waregem Waregem Koerse, dat is zien en gezien worden. Dames uit de hele streek (en ook enkele heren) halen hun mooiste en origineelste hoed uit de kast. Van massieve mastodonten tot charmante cilinderhoeden, een bloemlezing.

Daisy Clevers (38) uit Wichelen bij Dendermonde kwam met haar man naar de koers. "De eerste keer mét hoed", lacht ze. "Ik had echt pakken ideeën en ik heb ook een creatieve vriend, hij stond in voor de uitvoering."





Het resultaat is indrukwekkend. "Een hoed van minstens 5 kilo die het leven van Willy Naessens schetst. De '80' en het hartje staan voor zijn verjaardag op Valentijn, de kippen verwijzen naar het kippenbedrijf waarmee hij destijds startte en de eieren staan voor zijn succesvolle kinderen. Willy heeft mijn creatie gezien en feliciteerde mij meteen, al heeft hij er me wel meteen op gewezen dat zijn kippenbedrijf van destijds failliet is gegaan en dat het geen leuke herinnering was. Hij kon er gelukkig wel hard om lachen. Maar ik zal blij zijn als ik de hoed mag afzetten, want alles samen weegt dit exemplaar wel wat."