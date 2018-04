"Elke dag twee marathons, en dat 44 keer" TANDARTS (28) WIL APPALACHIAN TRAIL VAN 3.500 KILOMETER LOPEN YANNICK DE SPIEGELEIR

12 april 2018

02u38 0 Waregem Tandarts Karel Sabbe (28) bereidt zich voor op een sportief huzarenstukje. Deze zomer wil de ultraloper uit Waregem een afstand van 3.500 kilometer overbruggen langs de Amerikaanse Oostkust en daarmee een nieuw wereldrecord vestigen.

Sabbe is niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden al maakte hij zijn intrede in het Guiness Book of Records. In de zomer van 2016 liep hij 4.427 km in 54 dagen langs 'The Pacific Crest Trail', een wandelpad langs de Westkust van Amerika van de grens met Mexico tot aan de grens met Canada.





Voor deze zomer heeft de ultraloper, in het dagelijks leven tandarts, zijn zinnen gezet op de Appalachian Trail. Een populaire langeafstandswandeling die zich uitstrekt over een afstand van 3.500 kilometer en het gelijknamige Appalachengebergte. "Het huidige wereldrecord staat op 45 dagen. Ik streef naar 44 dagen. Dat komt overeen met twee marathons per dag. Het grootste deel van de tijd loop ik, enkel als het te steil of technisch wordt is het beter om te stappen", verduidelijkt Sabbe.





Een nieuw wereldrecord vestigen is zeker niet de enige reden waarom hij deze zomer opnieuw de oceaan oversteekt. "Ik kijk enorm uit naar de schoonheid van het landschap. De herfstkleuren in de beschermde bossen en nationale parken zijn naar verluidt prachtig. Twee jaar geleden heb ik ook beren gespot langs de westkust. Ik hoop het nu opnieuw mee te maken."





Niet overbelasten

Uiteraard gaat er aan zijn sportieve krachttoer een lange voorbereiding vooraf. Voor de begeleiding tijdens zijn tocht kan Sabbe alvast opnieuw rekenen op zijn schoonbroer én kinesist Joren Biebuyck die hem twee jaar geleden ook al vergezelde. "Verder sport ik 16 a 17 uur per week, maar ik wissel af tussen lopen, fitnessen en fietsen om mijn lichaam niet te overbelasten, want ik wil deze zomer fris aan de start staan."





Volgens sportarts Dirk Goossens is ultralopen niet voor elke sterveling weggelegd.





"Eerst en vooral is het belangrijk dat je gewrichten honderd procent in orde zijn. Iemand met kapotte knieën moet zelfs niet beginnen aan een dergelijke onderneming. Ook overgewicht is uit den boze."





Meer dan een maand lang 80 kilometer per dag afleggen is volgens Goossens voor een getrainde ultraloper geen onhaalbare zaak. "Het komt erop aan voldoende voorbereid aan de start te verschijnen, te lopen aan een lage intensiteit, elke dag voldoende te recupereren en niet ziek te worden onderweg, want één mindere dag kan de wereldrecordpoging in gevaar brengen."





Wie meer wil weten over het sportieve avontuur kan op dinsdagavond 24 april een infoavond bijwonen met Sabbe en Biebuyck bij Trakks in Sint-Denijs-Westrem. Meer info via www.trakks.be.