"Dochtertje beslist of ik zal spelen" BOSSUT (ZULTE WAREGEM) WIL VANAVOND NOG EENS WINNEN EDDY SOETAERT

02u43 42 Foto BELGA Sammy Bossut: "Goed dat we in Moeskroen spelen: als mijn vrouw belt, kan ik er dus snel bij zijn." Waregem Staat Sammy Bossut vanavond in het doel of waakt hij in de kraamkliniek naast zijn vrouw Hannelore, die elk moment kan bevallen van een dochtertje? "Als Hannelore belt, rijd ik er meteen naartoe", zegt de doelman van Zulte Waregem, die altijd alles geeft voor zijn club, maar nog net iets meer voor zijn gezin.

Sammy's tweejarig dochtertje Nina krijgt er eerstdaags een zusje bij. "Volgens de gynecoloog kan mijn vrouw ieder ogenblik bevallen", zegt hij. "Dat kan vandaag zijn, maar ook pas over een week. Het valt mee dat we straks in Moeskroen spelen en volgende week dinsdag thuis in Waregem. Als mijn vrouw belt, kan ik er dus altijd snel bij zijn."





Mocht ze bellen terwijl Sammy zich vanavond in Moeskroen opwarmt voor de wedstrijd, dan vlamt hij ernaartoe. Zo hoort het voor een aanstaande papa, al geeft die dan veel voor zijn club in een seizoen dat hem anders niet heeft gespaard. "Het jaar 2017 was niet mijn leukste", weet hij. "Er zijn nog wel mooie momenten geweest: we haalden play-off één en wonnen de Beker van België."





Een bekerfinale waarin hij ook tijdens de strafschoppenreeks zijn aandeel had. "Ik was zo'n acht maanden out en wie mij kent, weet hoe erg ik dat heb gevonden. Maar het is gelukkig allemaal achter de rug. Ik ben er klaar voor om het team uit de onderste regionen te helpen klimmen."





Sammy heeft al op die nagel geklopt: er moet versterking komen en dat bevestigt ook Francky Dury. Zeker een regulator op het middenveld en een aanvaller. Het goede nieuws vandaag is dat Sander Coopman en Olayenka helemaal fit zijn voor de trip naar Moeskroen, waarvan de coach zegt: "We moeten er geen fantastische wedstrijd spelen, we moeten er alleen maar winnen. Hoe dat gebeurt, daar zal ik me niet veel van aantrekken."





Morgenavond zitten de spelers in familiekring, op kerstdag worden ze 's morgens wel verwacht voor een ultieme training in aanloop naar de wedstrijd van dinsdag tegen Charleroi. "We vieren het bij mijn moeder", verklapt Sammy. "Als we dan plots naar de materniteit moeten, kan Nina bij mammie blijven. En dat ik fit moet zijn op kerstdag? Geen probleem. Ik ben daar altijd strikt in, en dit keer al zeker", besluit de doelman van Zulte Waregem.