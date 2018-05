"De Lijn faalt, dus doen we het zelf" INDUSTRIEZONE WAREGEM ZUID ZET EIGEN BUSVERVOER IN PETER LANSSENS

31 mei 2018

02u50 0 Waregem Bedrijven organiseren vanaf 3 september zelf een privaat busvervoer tussen het station en de industriezone Waregem Zuid. "Jaren aandringen bij De Lijn leverde niets op, we nemen het heft in eigen handen", klinkt het.

Een industriezone die een eigen pendeldienst in het leven roept, is uniek. In onze provincie bestaat er enkel iets gelijkaardigs in Zeebrugge. Dat de industriezone Waregem Zuid het nu ook doet, hoeft niet te verbazen. Zo kreunt het vlakbijgelegen op- en afrittencomplex E17-N382 onder dagelijkse files. Ook het kruispunt van de Anzegemseweg met de Industrielaan is een knelpunt. Er is verder een tekort aan parkeerplaatsen. De Lijn heeft een halte langs de Anzegemseweg. Maar van daar is het bijvoorbeeld ruim 2 kilometer stappen naar vorkheftruckbedrijf TVH. Dat is niet doenbaar. "We vroegen De Lijn om een kleine omweg te maken met extra haltes in de industriezone, zonder resultaat", zeggen schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) en bedrijvenparkmanager Annelies Corne. Niets doen, kan niet. Zo komt, ondanks inspanningen om meer te carpoolen en te fietsen, 81 procent van de werknemers met de auto. En de voorbije vijf jaar kende de industriezone een personeelsgroei van 44 procent. De Lijn meldt dat het alle opties bekeek, maar dat er niets haalbaar is omdat de werknemers van te veel verschillende plaatsen komen en op te veel verschillende momenten vertrekken.





4 euro heen en terug

De industriezone met 58 bedrijven en 5.000 werknemers zet de pendeldienst vanaf maandag 3 september in. Er vertrekt tijdens werkdagen 's morgens telkens om 7 en 7.45 uur een bus van Parmentier aan het station. Er zijn haltes aan TVH, ventilatiespecialist Renson, houthandel Cras en bandencentrale De Brabandere. 's Avonds rijdt er telkens om 16.30 en 17.25 uur een bus terug naar het station. De stad subsidieert 10.000 euro per jaar. "De prijs voor een rit heen en terug bedraagt 4 euro per persoon", zegt Gauthier De Brabandere. "Het is de bedoeling dat de werkgevers die tickets betalen. Personeelsleden die met de bus mee willen, bestellen tickets telkens de dag voordien via een app, die nu nog in de maak is." De pendeldienst mikt per dag op maximaal 180 passagiers heen en terug. "Dat zijn 180 wagens minder per dag. En het is milieuvriendelijk met een vermindering van de CO2-uitstoot met liefst 95.700 kilogram per jaar", zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). De keuze voor het station is bewust, omdat de pendeldienst vooral op pendelende personeelsleden mikt en werknemers uit Waregem, die eerst naar het station kunnen wandelen of fietsen. Indien de pendeldienst een gigantisch succes blijkt te zijn, kunnen er meer bussen ingezet worden.