"Bezoedel de Feesten niet" N-VA/OPEN VLD START VERKIEZINGSCAMPAGNE, ANDERE PARTIJEN WACHTEN LIEVER PETER LANSSENS

24 augustus 2018

02u24 0 Waregem Spelen de gemeenteraadsverkiezingen een rol op de Koerse Feesten? Ja, want het kartel N-VA/Open Vld is al met de campagne gestart. En dat bevalt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) niet. "We mogen de Feesten niet laten bezoedelen."

"Er is na Waregem Koerse nog meer dan tijd genoeg om campagne te voeren, het is ongepast tijdens de Feesten zelf", zo vindt Kurt Vanryckeghem. Niet alle partijen volgen de burgemeester op dat vlak.





Michiel Vandewalle (N-VA), lijsttrekker van N-VA/Open Vld, is niet onder de indruk. Het kartel wil de absolute meerderheid van CD&V breken en is nu al met de campagne gestart. Zo staan er op invalswegen naar Waregem, zoals in de Sprietestraat, borden met 'W-man' op: de superheld die voor het kartel voluit voor Waregem gaat. "Het is niet aan CD&V om te bepalen wat we wel of niet mogen doen, we gaan de strijd nu al aan", zegt Michiel Vandewalle. "Dat doen we zonder de mensen op de Feesten lastig te vallen of aan te klampen. Maar mensen spreken nu eenmaal met mensen. Wie dat wil, kan dus zeker een visitekaartje van onze kandidaten krijgen. Of we de Feesten niet bezoedelen? Ik begrijp dat Kurt dat zegt, zo hoopt hij langer vanuit zijn functie als burgemeester te kunnen spreken. Maar in die optiek zou hij ook alle reclameboodschappen van handelaars en bedrijven moeten weren op 'zijn' Feesten. En dan zouden ook pakweg de kandidates van Miss West-Vlaanderen geen campagne mogen voeren op de Feesten. Draai of keer het zoals je wil, de mensen spreken wél over de gemeenteraadsverkiezingen op de Feesten."





Amusement

De andere partijen volgen het standpunt van CD&V en burgervader Vanryckeghem. Zij starten de campagne pas na Waregem Koerse. "De Feesten zijn er voor het amusement, niet om zieltjes te winnen die voor ons stemmen", zegt lijsttrekker Tom Demunter van sp.a. "Onze kandidaten zullen uiteraard aanwezig zijn op de Feesten, maar dan vooral om er ook zelf van te genieten. En om ons samen op te laden, zodat we er na de Feesten zes weken tegenaan kunnen gaan tot aan op 14 oktober. Maar indien er op de Feesten toch al mensen vragen hebben over de verkiezingen, zullen we uiteraard antwoorden."





Bewuste keuze

"Wij stellen onze lijst op 30 augustus voor, wat tegelijk ook de start is van onze campagne", pikt Groen-lijsttrekker Inge Vandevelde in. "Het is een bewuste keuze. Campagne voeren op de Feesten, heeft niet veel zin, want zeker de helft van de bezoekers is niet van Waregem. Handig is dat niet. En wie toch nu al info wil over Groen in Waregem, kan op onze Facebookpagina terecht. Of op onze vernieuwde site, die binnenkort online te raadplegen is."