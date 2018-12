“Als Fransen zoon niet willen terugvinden, trekken we zélf naar Corsica” Burgemeester, moeder en lotgenoot verenigen krachten voor crowdfunding zoektocht vermiste Kevin Lieven Samyn/Joyce Mesdag

05 december 2018

19u53

Bron: Lieven Samyn 8 Waregem In een ultieme poging om de vermiste Kevin Vanneste (30) uit Kuurne na 2,5 maanden terug te vinden, wil een team zelf in Corsica een zoektocht organiseren. Kuurns burgemeester Francis Benoit, lotgenoot Rudy Devos en Kevins moeder Liliane organiseren daarom een crowdfunding. “Het is onmenselijk dat er niet gezocht wordt”, klinkt het bij moeder Liliane Velghe (62).

Kevin Vanneste vertrok op 14 september naar Corsica om er de GR20 te ontdekken, één van Europa’s zwaarste wandelpaden van zo’n 170 kilometer lang op ruw terrein met steile rotsachtige paden. Twee dagen later verdween hij van de radar. Ondanks inspanningen van de Belgische politie, parket, de Cel Vermiste Personen botst men in Frankrijk op een muur. Men redeneert er – helemaal anders dan in België - dat iemand het recht heeft te verdwijnen. Dat zorgt voor heel wat frustraties bij de familie en kennissen van Kevin.

Zoektocht

“De enige overblijvende optie is nu om zelf met een zoekteam naar Corsica te gaan”, zegt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne. Hij schreef al een brief naar Frans president Macron om prioriteit te geven aan de zoektocht. Hij trekt zich het lot van Kevin en zijn moeder Liliane aan. “Niets is onrechtvaardiger dan geen hulp krijgen bij de zoektocht naar je vermist kind”, vindt de burgervader. Hij probeert zijn gewicht als burgemeester in de schaal te gooien om de problematiek van vermisten in het buitenland – in de eerste instantie in Frankrijk - op de politieke agenda te krijgen. Maar hij springt ook in de bres om zelf een zoektocht in Corsica te kunnen organiseren.

Ook Rudy Devos (58) uit Desselgem springt mee op de kar. “Hij maakte in 2012 jammer genoeg hetzelfde drama mee”, weet Benoit. “Hij wéét hoe machteloos je staat als een kind in het buitenland verdwijnt en is bereid zijn ervaring ten dienste te stellen van een nieuwe zoektocht.” Rudy Devos trok in 2012 zelf naar Nepal toen zijn stiefdochter Debbie (23) er als rugzaktoeriste verdween. Het meisje werd er vermoord teruggevonden.

7.000 euro nodig

Kevins moeder Liliane is dankbaar dat er mogelijk schot komt. “Ik sta nu al paraat om met pak en zak meteen naar Corsica te vertrekken”, klinkt het. “Ik hoop dan ook van harte dat het nodige geld – naar schatting zo’n 7.000 euro – zo snel mogelijk bijeengeraapt kan worden. Er zijn dagen dat ik niet functioneer, dat de tijd precies stil blijft staan”, omschrijft ze haar verdriet. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat Kevin nog teruggevonden zal worden.” Ook Kevins vriendin Soraya (26) is opgelucht dat er mogelijk toch nog gezocht zal kunnen worden.

Wie zijn steentje wil bijdragen in de zoektocht naar Kevin, kan storten op rekeningnummer BE 87 973 357 586 894 van de vzw SOS Dhunche 2015 met vermelding ‘Zoek Kevin’.