"16 op 20? Dan steek ik tandje bij" MAURO (11) WINT WISKUNDEOLYMPIADE IN BRUSSEL JOYCE MESDAG

13 maart 2018

02u36 0 Waregem Van al zijn Vlaamse leeftijdsgenoten heeft Mauro Iacopucci (11) uit Beveren-Leie de grootste wiskundeknobbel. De bolleboos won afgelopen weekend de finale van de wiskundeolympiade in Brussel. "Als ik een 16 op 20 krijg voor wiskunde, dan weet ik: ik moet een tandje bijsteken", zegt Mauro.

Het was feest in de klas van Mauro gisteren. Rita Mestdagh, zijn juf in het zesde leerjaar in het VBS Beveren-Leie, had voor een leuk feestplaatje gezorgd toen de leerlingen binnen kwamen, er was iets lekkers voorzien voor iedereen, én de overwinningsfoto van Mauro hing de hele dag aan het bord. "Want het gebeurt niet elke dag dat een van onze leerlingen het grootste wiskundetalent blijkt te zijn van Vlaanderen."





"Verrast"

Er nemen elk jaar tussen de 8.000 en 9.000 talenten deel aan de wiskundeolympiade. Ze krijgen in hun eigen school een test voorgeschoteld, en de beste leerlingen worden daarna uitgenodigd naar de Vrije Universiteit in Brussel om er deel te nemen aan de finale. Mauro bleek de beste leerling te zijn van alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, en daar is hij best wel trots op. "Maar ik ben ook wel verrast, want de voorbije twee jaar was ik niet eens geselecteerd voor de finale", legt Mauro uit. "Ik was al blij dat ik dit keer wél bij de 50 beste was."





Schiftingsvraag

Percentages berekenen, met kommagetallen en breuken goochelen en omtrekken bepalen, Mauro draait er zijn hand niet voor om. "Cijferen en tangrampuzzels oplossen, dat doe ik dan weer niet zo graag, omdat het iets minder vlot gaat." De jongeman legt de lat dan ook hoog voor zichzelf. "Als ik een 16 op 20 krijg voor wiskunde, dan weet ik: ik moet een tandje bijsteken", zegt Mauro. De schiftingsvraag, om bij een eventuele ex aequo een winnaar te kunnen aanduiden, heeft Mauro niet eens ingevuld. De leerlingen moesten de afstand van de aarde tot de maan zo goed mogelijk inschatten. "Ik dacht: wie weet trekken ze daar punten voor af als je er te vér naast zit. Ik kon alleen maar verliezen, als ik die vraag zou invullen." Juf Rita kan een glimlach niet onderdrukken. "Zo is Mauro wel, altijd zo beredeneerd", zegt ze.





Ook talenknobbel

De jongeman heeft vele talenten. "Hij is recent ook geselecteerd met zijn opstel voor een wedstrijd van het Davidsfonds, dus hij is ook taalvaardig", zegt juf Rita. "Sportief is hij bovendien ook, want hij heeft net nog een schooltornooi gewonnen met onze handbalploeg." Papa Lorenzo is fier op zijn zoon. "Het gaat inderdaad wel 'vlot' voor Mauro", zegt hij. "Maar we proberen hem wel met zijn voeten op de grond te houden. Leerlingen die leren dat ze hard moeten werken om een goed resultaat te behalen, hebben later soms een voetje voor op leerlingen voor wie het altijd vanzelf ging."





Welke richting het wordt volgend jaar, daar is Mauro nog niet helemaal aan uit. Maar als je hem vraagt wat hij later graag wil worden, heeft hij vrij snel een antwoord klaar. "Architect", zegt Mauro vastberaden. "Als ik er maar véél wiskunde bij kan gebruiken."