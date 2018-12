Wagen van barbier aan Bredabaan in brand gestoken: “Had einde van 2018 wel even anders voorgesteld” Barbier twee maanden geleden ook al slachtoffer van inbraak Toon Verheijen

31 december 2018

16u57 0 De Mercedes van Artur Gevorgyan is in de nacht van zondag op maandag door een voorlopig onbekende man in brand gestoken. Het parket hoopt via camerabeelden en een buurtonderzoek de dader te kunnen identificeren. Voor Artur is het al de tweede tegenslag op twee maanden tijd. Eind oktober gingen inbrekers aan de haal met 5.000 euro aan materiaal en geld. “Ik had me het najaar van 2018 wel anders voorgesteld.”

Het was iets na 1 uur zondagnacht toen Artur Gevorgyan door een kameraad uit zijn bed werd gebeld. “Je auto staat in brand", riep hij. Artur snelde ter plaatse en kon alleen maar vaststellen dat zijn kameraad jammer genoeg gelijk had. Het raampje aan de passagierskant was ingeslagen en de zetel was in brand gevlogen. “De brand kon uiteindelijk snel geblust worden, maar de schade aan de wagen is groot", zegt Christel Minne van het parket in Antwerpen. “We hopen nu via camerabeelden in de buurt een beeld te krijgen van de verdachte. Er zijn ook twee goede getuigenverklaringen. Een van hen heeft gezien hoe de verdachte met zijn twee handen in de auto zit, iets uitgiet over de passagierszetel en het daarna in brand steekt.” Een tweede getuige was ook wakker geworden door een knal en heeft de verdachte zien weglopen. Hij had ook gezien hoe de verdachte eerst een vier tot vijf keer rond de wagen was gelopen. Het was ook de buurman die kon voorkomen dat heel de wagen in lichterlaaie stond, want hij heeft de vlammen met een poederblusser geblust.

Balen

Voor Artur Gevorgyan (23) is het balen. Het is al de tweede tegenslag op enkele maanden tijd. “Eind oktober hebben ze hier al eens ingebroken”, vertelt Artur. “Toen gingen ze aan de haal met zo'n 5.000 euro aan materiaal en geld. Op de toonbank lag netjes een briefje van 20 euro. Net alsof de dader me nog wat wilde uitlachen en zeggen: ‘hier heb je twintig euro als dank voor het materiaal’. We zitten hier nu drie jaar en ik heb nooit problemen gehad, maar de voorbije twee maanden dus wel. Eerst de inbraak en nu de brandstichting. Ik had met het einde van 2018 wel even anders voorgesteld.”

Jaloezie

Artur heeft zo een vermoeden in welke richting hij moet zoeken naar de verdachte toe, maar kan dat uiteraard niet hard maken. Hij hoopt dat het onderzoek van de politie iets oplevert. “Is het iemand die jaloers is ? Mogelijk. Misschien dat hij me op deze manier buitenspel wil zetten. Drie jaar geleden ben ik gestart met deze zaak en zonder te willen stoefen: maar ze draait goed. De klanten komen hier graag terug. Is me dat niet gegund ? Het zou kunnen. Maar schrijf maar op: we geven niet op en we zullen de klanten met evenveel plezier verder blijven helpen.” Of Artur zijn wagen ooit nog terugziet, weet hij nog niet. “Hij is meegenomen voor verder onderzoek. Ergens hoop ik dat hij niet meer op te knappen is, want er zullen altijd nare herinneringen aan blijven vast hangen. We zullen nog wel zien of ik er mee kan en wil blijven rijden.”

www.artursbarbershop.be