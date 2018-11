Zwaluwkleuters ‘schuddebollepatsen’ erop los Kaatje viert geslaagd verjaardagsfeestje in ‘t Zwaluwnest Redactie

05 november 2018

16u02 20 Wachtebeke De kleuters en peuters van ’t Zwaluwnest in Wachtebeke kregen maandagmiddag bezoek van de enige echte Kaatje. Het bekende Studio 100-personage kwam er haar verjaardag vieren.

Een eer die de kleuters en peuters van ’t Zwaluwnest natuurlijk niet zomaar te beurt viel. Zo vielen ze in de prijzen dankzij een leuk filmpje waarin ze dansten op het bekende ‘Schuddebollepatslied’. “Een wedstrijd in het kader van de Kaatje Kleutertournee van Studio 100 waarmee we hier op school ongelofelijk veel plezier beleefden”, verduidelijken juf Femke en Bianca. Waarom ze in de prijzen vielen bij ‘t Zwaluwnest werd meteen duidelijk. Zo werd er geschuddebollepatst dat het een lieve lust was. Alle kinderen hadden ook hun leukste Kaatje-, Kamiel- of Viktorpak aangetrokken. Kaatjes beste vrienden konden er niet bij zijn, maar dat maakte Kaatje ruimschoots goed in enthousiasme. “Je wordt niet elke dag ontvangen door de burgemeester”, proestte Kaatje het uit.