Zus Lindsay vervangt Christoff op Overslagse Feesten 26 juli 2018

Het tweelandendorpje Overslag viert komend weekendopnieuw feest. Voor het eerst sinds lang zonder passage van de Vlaamse schlagerkoning Christoff, maar dat mag de pret niet drukken.





Vrijdag trappen ze er hun feesten af met 'Pancakes at the disco', een stratenloop met passage door de feesttent en beats van Mario Van Vooren. Deelnemers kunnen er kiezen tussen drie afstanden. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 18.30 uur. Zaterdag organiseren ze overdag een minivoetbaltornooi, 's avonds is er een groot barbecuefestijn en komt La Folie Jolie optreden. Zondagnamiddag komen Dyadic, Jennifer Berton en Bandit er het beste van zichzelf geven. Daarnaast zijn er oldtimers en een kubbtornooi. Maandag blijft de absolute topdag met een namiddag vol ambiance. Voor het eerst sinds lang kan de Vlaamse schlagerkoning Christoff er niet bij zijn. "Voor veel mensen staan de Overslagse feesten synoniem met Christoff. Dat beseffen we. Maar hij had contractuele verplichtingen in het buitenland", zegt organisatrice Rita De Wever. "Dat betekent niet dat er daarom minder ambiance zal zijn. Ik ben er zeker van dat Lindsay haar broer waardig zal vervangen. De band tussen de familie De Bolle en de Overslagse Feesten blijft groot. Ons trouwe publiek weet dat wel te smaken." De Overslagse Feesten vindt plaats op het festivalterrein in de Palingstraat. (KVZ)