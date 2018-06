Ziekte velt Willy 'slijpschijve' 05 juni 2018

02u40 0

SKW-materiaalman Willy Van Elslande is vrijdag overleden aan botkanker. Van Elslande was dankzij het tv-programma Man Bijt Hond in 2010 even beroemd. Daar vertelde hij hoe een bezoekende doelman vond dat de lat van de goals in Wachtebeke te laag was. Van Elslande sneed de palen door en stak er een stuk tussen. Het leverde hem de bijnaam Willy 'slijpschijve' op. De uitvaartplechtigheid vindt vrijdag om 12 uur plaats in Crematorium Westlede in Lochristi. (KVZ)