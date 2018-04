Zeventiende Oost-Vlaamse gemeente krijgt SAVE-label 28 april 2018

Wachtebeke heeft als 17de gemeente in Oost-Vlaanderen het SAVE-label ontvangen van 'Ouders van Verongelukte kinderen'. "We zien het als een bekroning voor de inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid. We hebben onder meer onze infrastructuur aangepakt, geïnvesteerd in schoolroutes, onze zones 30 uitgebreid en een fietssnelweg aangelegd. Al is het werk nooit af", zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg. Schepen van verkeer Rudy Van Vlaender (Anders) riep Vlaanderen ook op om nog sneller werk te maken van zwarte punten. Acht jaar geleden verloor de 9-jarige Julie-Laure het leven na een ongeval op het kruispunt van de Stationstraat en de Smishoek. In 2012 werd op die plek al een SAVE-bord onthuld. (KVZ)