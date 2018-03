Wijkplatform Overslag start busdienst 13 maart 2018

Het wijkplatform van Overslag is afgelopen zaterdag gestart met een busdienst. Het wijkplatform organiseert elke tweede en vierde zaterdag van de maand busvervoer, voor zowel senioren als inwoners van Overslag met mobiliteitsproblemen, naar het centrum van Wachtebeke. Momenteel is er amper busvervoer naar het tweelandendorpje. De bus rijdt tussen 10 en 12 uur in de voormiddag en kost 2 euro heen en terug. In de maanden juli en augustus rijdt de bus niet. Iedereen die interesse heeft, kan zich registreren via overslagbusje@gmail.com of via 0489/982.559. Bellen doe je na 18 uur. (KVZ)