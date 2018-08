Wie wordt de dorpsdichter? 02 augustus 2018

Wachtebeke gaat op zoek naar een dorpsdichter. Kandidaten kunnen tot 19 augustus een gedicht insturen met als thema natuur. Daarnaast worden ook naam, leeftijd en wijk gevraagd.





Kandidaturen kunnen ingediend worden via bibliotheek@wachtebeke.be of in de poëziepostbus in de bibliotheek. (KVZ)