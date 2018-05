Wie woont in groenste wijk? 08 mei 2018

Wachtebeke gaat op zoek naar de groenste wijk. Zo daagt het gemeentebestuur de vijf wijkplatforms uit zijn inwoners te motiveren milieubewuster en duurzamer te leven. Inwoners worden aangemoedigd om een app te installeren op hun smartphone die hun milieubewustzijn registreert. "Bedoeling is om in de periode van 1 mei tot en met 31 oktober de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te verminderen", zegt schepen van milieu Rudy Van Vlaender (Anders). "Dat kan door meer met de fiets naar het werk te gaan, maar ook door de bus te nemen of zelfs aan autodelen te doen. De app registreert automatisch je ecologische voetafdruk. De wijk die op het einde van de rit de kleinste voetafdruk heeft, is de groenste wijk van Wachtebeke." Inwoners die hun wijk mee aan de titel willen helpen, downloaden de 'For Good'-app op hun smartphone. "Naast registreren gaan we de deelnemers via de app ook informeren. Zo willen we bijvoorbeeld zelf een autodeelsysteem op poten zetten", besluit Van Vlaender.





Meer informatie over de 'Groenste wijk' krijgt u op de website www.wachtebeke.be. (KVZ)