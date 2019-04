Werken aan Balkenbrug en Stenenbrug Buurtbewoners kunnen tijdelijk hinder ondervinden Kristof Vereecke

05 april 2019

12u37 0 Wachtebeke Begin volgende week staan er werken gepland aan de Balkenbrug over de Langelede en de Stenenbrug in de buurt van het provinciaal domein van Puyenbroeck.

Door die werken kan er tijdelijk hinder zijn voor de buurt. “De werken aan de Stenenbrug starten op maandag 8 april”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open VLD). “Er wordt gewerkt aan de hoogspanningslijn. Het verkeer dat vanuit Eksaarde of Zeveneken richting Wachtebeke komt, zal via Persijzer omgeleid worden. Dinsdag moeten de werken achter de rug zijn.”

Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de Balkenbrug over de Langelede. “De brug moet dringend hersteld worden. Die werken zullen een tweetal dagen duren. Tegen donderdag moet alles achter de rug zijn. Er is een omleiding voorzien via de Catherinabrug een beetje verderop”, besluit Heirwegh.