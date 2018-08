Waterpeil Langelede staat alarmerend laag 01 augustus 2018

Het waterpeil van de Langelede staat onheilspellend laag.





De vissen hebben er amper nog water om in te zwemmen en de eenden staan met de poten diep in de modder. De gemeente probeert ondertussen een oplossing te zoeken voor de aanhoudende droogte.





Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) beseft de ernst van de situatie, maar zegt momenteel redelijk machteloos te staan. "We monitoren de situatie bijna dagelijks. Ondertussen is er al een tijdje een verbod voor landbouwers om water uit de Langelede te gebruiken om hun akkers te besproeien. Toch beseffen we dat dit met huidige extreme weersomstandigheden lang niet voldoende is. Daarom hebben we met alle betrokken partijen onderzocht of we geen water van de Moervaart door konden sluizen naar de Langelede, maar dat stuit op een njet van de Vlaamse milieumaatschappij", aldus de burgemeester. "Het water van de Moervaart is door de toestroom van kanaalwater momenteel te zilt en dat zou niet goed zijn voor de fauna en flora in de Langelede die zoetwater gewoon is. Daarom bekijken we nu of we geen water uit Nederland kunnen overpompen, maar dat water is lager gelegen en dus is dat minder evident. Echt, we bidden alle dagen om regen voor de Langelede. Hopelijk komt het er één dezer ook van voor de fauna en flora in onze Langelede." (KVZ)