Warmste Week: Jasper (21) droomde van een eigen kledingcollectie, dus realiseren zijn vrienden zijn droom voor het goede doel ‘Jazzy for life’ mag Warmste Week openen met uniek eerbetoon voor overleden vriend Kristof Vereecke

18 december 2018

12u23 2 Wachtebeke De vrienden van Jasper Van Puymbroeck uit de buurt van Kortrijk mochten de Warmste Week openen. Jasper overleed begin dit jaar. Met zijn schetsen ontwierpen zijn vrienden een eigen kledinglijn. Het geld schenken ze aan de zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind.’

Het verdriet om het verlies van hun vriend Jasper zat duidelijk nog diep. Gelukkig vonden ze steun bij elkaar om als allereersten hun cheque tijdens de Warmste Week af te gaan geven. “Jasper zou normaal gezien binnenkort 22 worden. Spijtig genoeg moesten we hem te vroeg laten gaan. Maar om hem niet te vergeten, helpen we hem postuum zijn grote droom waarmaken: een eigen kledinglijn ontwerpen. Jasper was een grote hip-hopfan en hield naast een pak teksten ook een schetsboekje bij. Op basis van die schetsen hebben we een eigen kledinglijn ontworpen. De opbrengst schenken we aan de zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind.”, vertelt Wiebe, één van Jaspers beste vrienden.

Enorme steun

De actie van de vrienden van Jasper betekent voor zijn ouders Inge en Frank een enorme steun. “De ‘matjes’ zijn geweldig. Ze betekenen een enorme steun voor ons”, weet mama Inge die duidelijk geëmotioneerd was door het mooie gebaar. De vrienden haalden tot nu toe 9.000 euro op voor hun goede doel, maar er kunnen nog steeds t-shirts en hoodies gekocht worden via de facebookpagina ‘Jazzy for life’.