Wachtebeke zoekt autodelers 25 augustus 2018

De gemeente Wachtebeke start met een project rond autodelen. "Autodelen gaat uit van een eenvoudig ecologisch, sociaal en economisch principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is", legt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) uit. Wachtebeke is nog op zoek naar autodelers. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met het project tijdens de mobiliteitsmarkt op 15 september. Je kan ook een afspraak maken voor een gesprek in het gemeentehuis op maandag 3 en 10 september, tussen 16.30u en 18.30 uur. Bellen voor een afspraak doe je naar 09/337.77.31, mailen via vicky.goossens@wachtebeke.be. (KVZ)