Wachtebeke viert vier dagen kermis 22 juni 2018

Vanaf morgen tot en met dinsdag wordt er kermis gevierd in Wachtebeke. Morgenavond zijn er vanaf 19 uur optredens in de feesttent van het gemeentelijke feestcomité. De Veranda's mogen de avond op gang spelen, AB Nono moet voor de kers op de taart zorgen. Zondag is er om 14 uur een oldtimerrit en om 16 uur een snoepworp voor de kinderen. Maandag staat in het teken van koers met vanaf 18 uur een wielerwedstrijd voor elite zonder contract. Ook dinsdag zijn er vanaf 18 uur wielerwedstrijden. (KVZ)