Wachtebeke trekt presentiegeld raadsleden op met 60 euro “om harde werk te belonen” Kristof Vereecke

29 maart 2019

13u39 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke heeft beslist het presentiegeld van haar raadsleden te verhogen van 125 euro naar 185 euro.

Volgens burgemeester Rudy Van Cronenburgh (Anders) gebeurt dit om de raadsleden te belonen voor hun harde werk en omdat 125 euro gewoon historisch laag is. Van Cronenburgh gaf volledigheidshalve ook nog eens het presentiegeld van de buurgemeente, mee. In Zelzate ontvangen de raadsleden 175 euro per raadszitting, in Moerbeke 183 euro. In Lochristi krijgt een raadslid 210 euro. Het minimum in Vlaanderen ligt op 75 euro, het maximum bedraagt 213 euro. N-VA onthield zich tijdens de stemming.