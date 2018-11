Wachtebeke stelt donderdagavond nieuw schepencollege voor aan de wereld Hamvraag: “Wie worden de schepenen voor Anders?” Redactie

06 november 2018

12u09 1 Wachtebeke Donderdagavond weet Wachtebeke wie zijn nieuwe bestuursploeg wordt voor de komende zes jaar.

Dat Rudy Van Cronenburg (Anders) zijn burgemeesterssjerp nog zes jaar langer draagt, was al tijdens de verkiezingsnacht duidelijk. Ook de liberale schepenen Piet Penneman en Eddy Heirwegh waren vrij snel bekend. Enkel over de schepenzitjes voor Anders was nog geen duidelijkheid. “De kogel is nu door de kerk”, zegt Rudy Van Cronenburg. “Donderdagavond stellen we onze nieuwe ploeg voor aan de wereld.”