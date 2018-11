Wachtebeke start met autodelen De deelauto kan via een nieuwe app gereserveerd worden

Redactie

16 november 2018

15u21 0 Wachtebeke Wachtebeke start binnenkort met zijn eigen autodeelproject. Daarover keurde de gemeenteraad recent een overeenkomst goed.

“Het gaat in een eerste fase slechts over één auto”, zegt afscheidnemend schepen van mobiliteit Rudy Van Vlaender (Anders). “De wagen kan via een app op de smartphone gereserveerd worden. Het mooie aan autodelen is dat het een fijn alternatief kan zijn voor mensen die hun tweede wagen weinig of nooit gebruiken, maar af en toe toch twee wagens nodig hebben. Bovendien vermindert autodelen het aantal wagens op onze wegen. Da’s goed voor onze mobiliteit en het milieu.”

Ook de oppositie juicht het initiatief toe. “Bij aanvang van deze legislatuur hebben we een gelijkaardig systeem voorgesteld”, zegt Sanne Alexander (CD&V). “We kunnen alleen maar hopen dat er binnenkort meer dan één wagen op het Jules Persynplein staat.”