Wachtebeke loopt stilaan warm voor Warmste Week “Wachtebeke is maandlang Warm-e-beke” Kristof Vereecke

27 november 2018

14u24 1 Wachtebeke Dit jaar zijn er maar liefst 1986 vzw’s die deelnemen aan de Warmste Week. “Opvallend, nog nooit gaan zoveel vzw’s geholpen worden door de acties van De Warmste Week”, klinkt het bij de organiserende radiozender StuBru. Ook Wachtebeke, de gastgemeente van de Warmste Week, loopt stilaan warm. Zo staat de gemeente de komende weken bol van de activiteiten. Nog 21 nachtjes slapen en het is zover.

“Doodmoe, maar gelukkig”, dat waren de eerste woorden van Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) vlak na de eerste editie van de Warmste Week in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Wachtebeke haalde vorig jaar maar liefst 86.425,31 euro op aan goede doelen. De gemeente claimde daarmee terecht de titel van Warmste Dorp van Vlaanderen. Ook dit jaar wil Van Cronenburg dingen naar de titel van Warmste Dorp. Van dinsdag 18 tot en met zondag 23 december is het opnieuw zover. “We moeten minstens evengoed proberen doen. Al besef ik dat het niet makkelijk zal zijn”, weet Van Cronenburg.

Het regent acties

Aan het aantal acties zal het alvast niet liggen. Het regent letterlijk acties in Wachtebeke. Vier naaimama’s gaven het goede voorbeeld en haalden met een naaimarathon maar liefst 4.000 euro op ten voordele van het Berrefonds. Eerder organiseerde de lokale tennisclub een tennismarathon. En dat zijn lang niet de enige voorbeelden. Ook het voltallige gemeente- en OCMW-personeel smeet zich eerder in de dans met een fel gesmaakte afterworkparty.

Zelfstandigen

Maar daarmee is de kous nog lang niet af. Zo springen ook de lokale zelfstandigen dit jaar massaal op de Music for Life-trein. Bakkerij Veerle en Bart verkoopt nog tot en met 24 december worstenbroodjes for life. Voor elk worstenbroodje dat ze verkopen, gaat een halve euro naar Villa Max vzw. De lokale Smatch-supermarkt organiseert dan weer een bloemenverkoop ten voordele van Cliniclowns. Bij apotheek Van Grootel kan je de MUG Heli steunen en broodjeszaak Squisito doneert al zijn fooien aan Mozaïk vzw.

Politiek

Ook de politiek laat van zich horen. Anders, de partij van Rudy Van Croneburg, verkocht tijdens de Ambiancecross in het domein maar liefst 1.000 poncho’s. CD&V Wachtebeke organiseerde een grote soepverkoop. “Het aantal acties is niet te tellen”, glundert Van Cronenburg. “Wachtebeke bewijst opnieuw een zeer groot hart te hebben. Tijdens de Warmste Week veranderen we onze naam opnieuw in ‘Warm-e-beke’.”

Een overzicht van de acties die nog op stapel staan:

Tias Van Waesberghe verkoopt van 28 oktober tot 1 december Bikkels for Life. Meer info via bikkels4life@outlook.com.

Van 29 oktober tot 14 december verkoopt de familie Celie Cookies for Life. Ze bakken koekjes, wafels, maken nougat, salted caramel, granola en choco. Zoetebekken kunnen hun actie steunen via www.cookiesforlife2018.weebly.com

Op vrijdagavond 30 november organiseert de Sint-Laurensschool een sneukeltocht ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’.

Op zondag 2 december kan je jezelf te pletter fietsen tijdens de spinningmarathon in Goodshape in de Groenstraat. Tussen 10 en 16 uur kan je er op de pedalen staan ten voordele van G-sportster Nancy Gilliams.

De Wachtebeekse jeugdverenigingen organiseren op zondag 9 december een winterterras. Dit gaat door vanaf 17 uur aan de jeugdlokalen.

Tijdens de kersthappening van de Sint-Laurensschool op 9 december zal hobbyteam Made By Us pannenkoeken verkopen ten voordele van vzw Den Dries.

BSGO ‘t Zwaluwnest en wijkplatform Warande organiseren op 14 december de ‘Frozen market’. Deze winterhappening met leuke kraampjes, diverse food- en drinkstandjes en optredens gaat door in en rond het Zwaluwnest. De opbrengst gaat naar Bednet.

De winterwandeling van Ostarrichi gaat door op 16 december. Wandel mee en steun ‘Kom op tegen Kanker’. Vertrek café ’t Hoeksken, Overslag 37. Inschrijving van 13.30 tot 14.30 uur.

Op zaterdag 22 december speelt harmonie Concordia haar kerstconcert in de kerk van Overslag. Opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week.

Het Woord- en muziekatelier Wachtebeke schenkt de opbrengsten van haar kerstaperitiefconcert op 23 december aan Mobile School.

Nog meer acties via www.wachtebeke.be.