Wachtebeke in de ban van mysterieus tennismeisje 11 augustus 2018

TC Wachtebeke heeft uitgepakt met een remake van de befaamde tennisgirlfoto van Martin Elliot uit 1976. Sindsdien is de hele gemeente in de ban van de foto, want wie is de mysterieuze schone op de foto? Het antwoord maakt TCW bekend op de tennismarathon in het weekend van 25 en 26 augustus. Dan wordt er 24 uur non-stop getennist voor Music for Life. "We nodigen ook alle andere clubs uit Vlaanderen uit om mee een balletje te komen slaan en misschien onze mysterieus tennismeisje te ontmoeten", zegt Pedro Roegiers van TCW. Ook Sabine Appelmans komt langs. Info: www.tcwachtebeke.be. (KVZ)