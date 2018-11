Wa?Da! organiseert dansmarathon ten voordele van Music for Life “We dansen ons gek voor het goede doel” Redactie

07 november 2018

21u32 0 Wachtebeke Komende zondag organiseert dansvereniging Wa?Da! een twaalf uur lange dansmarathon van ten voordele van Music for Life. “Alle gegevens gaan naar ‘Te Gek!?’

“We kijken er echt naar uit, maar zo’n dansmarathon kunnen we zeker niet alleen”, zegt Wa?Da!-lid Kelly Van Assel. “Daarom roepen we iedereen op om zondag mee te komen dansen. Jong, oud, iedereen is welkom om zich met ons gek te dansen voor het goede doel. We starten om 10 uur in de Zwarte Ruiter op Overslag. Tegen 22 uur weten we ook of ons opzet slaagt. Ook niet dansers zijn welkom. Zo zal er zeker wat te drinken en te knabbelen zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en uiteraard centen voor het goede doel!”