Vrachtwagen zwenkt uit tegen geparkeerde wagen Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

04 april 2019

17u20 0 Wachtebeke Op het kruispunt van Overslag en de Overslagdijk in Wachtebeke heeft een Duitse vrachtwagenbestuurder donderdagmiddag een geparkeerde wagen geraakt bij het nemen van een bocht.

De Duitser wilde Overslag links inslaan om richting Nederland verder te rijden, maar in de bocht zwenkte zijn oplegger te veel uit. Een wagen die rechts langs de Overslagdijk geparkeerd stond, kreeg de hoek van de oplegger in de zijdeur. Omstaanders die de aanrijding zagen gebeuren, besloten om de politie erbij te halen. Daardoor moest de vrachtwagen een tijdje blijven staan op het kruispunt. Tot rond 13.30 uur was er heel wat hinder omdat het verkeer moeilijk langs het kruispunt kon passeren.

De aangereden wagen was nadien nog rijvaardig, maar had wel heel wat schade opgelopen. Zo was de zijdeur ingedeukt en is de wielkast aan vervanging toe.